Фишер про 0:1 с «Реалом»: «Унион» сдерживал Беллингема 93 минуты и 50 секунд – ему повезло, что мяч отскочил в ноги. Обидно терять очки на последней минуте»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Урс Фишер Джуд Беллингем Футбол

Урс Фишер прокомментировал поражение «Униона» от «Реала».

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион Берлин» со счетом 1:0 благодаря голу Джуда Беллингема на 94-й минуте.

«Я разочарован. Это понятно, ведь мы были в минуте от того, чтобы отнять очки у «Реала». Но, с другой стороны, я очень горд. Мы сделали все возможное.

Первые 30 минут были очень хорошими, довольно сбалансированный матч. Мы играли очень дисциплинированно, очень смело и по-взрослому. Потом последовали промахи и ненужные потери мяча. Мне не понравились последние минуты первого тайма. Затем мы попытались придерживаться этой линии. Мы не смогли разрядить обстановку, потому что «Мадрид» оказывал на нас большое давление. Думаю, нам повезло, но не хватило одной минуты.

Футбол справедлив. На протяжении 95 минут мадридцы явно выигрывали, но также обидно, что у нас отняли это очко на последней минуте. В обороне мы были довольно хороши, но давление растет, если не владеть мячом. Мы получили болезненный удар, но можем сделать выводы. Мы усвоили урок. Такие матчи, как бы ни было больно, очень помогут нам в будущем».

О голе Беллингема

«В течение 93 минут и 50 секунд мы держали его под контролем. А гол был своего рода эффектом пинг-понга. Ему повезло, что мяч отскочил ему в ноги. Беллингема нужно сдерживать всей командой, и я думаю, что мы справились довольно неплохо», – сказал главный тренер «Униона».

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9 комментариев

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Roman
Ответ corazón blanco
Играли смело и по-взрослому? Если бы играли в атаку на встречных курсах - это действительно так можно было бы сказать, а так приехали играть от обороны в надежде на какой-нибудь стандарт. Даже в контратаки когда была возможность бежать, практически никто из игроков не поддерживал убегающего нападающего.
Дааа, действительно Униону, в составе которого в основе выходит недавний игрок Спартака и 60-летний Бонуччи, надо играть в гостях против Реала с шашками наголо. Прекрасный план, Уолтер, надёжный как швейцарские часы
+17
-3
+14
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2nq7wq95fh
Реал это Реал, а Униона с дебютом в главном турнире
+6
-1
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Дмитрий9779
Везёт сильнейшим,Реал был сильнее,но Унион здорово оборонялся,надо отдать им должное,итог справедлив.
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Kirkorofff
Ответ corazón blanco
Играли смело и по-взрослому? Если бы играли в атаку на встречных курсах - это действительно так можно было бы сказать, а так приехали играть от обороны в надежде на какой-нибудь стандарт. Даже в контратаки когда была возможность бежать, практически никто из игроков не поддерживал убегающего нападающего.
А с Реалом как то по другому они могли очки зацепить?
Смело-он имел ввиду не зажато
+3
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corazón blanco
Ответ Roman
Дааа, действительно Униону, в составе которого в основе выходит недавний игрок Спартака и 60-летний Бонуччи, надо играть в гостях против Реала с шашками наголо. Прекрасный план, Уолтер, надёжный как швейцарские часы
Пианист играет, как умеет и я не осуждаю их за такую игру, я лишь недоумеваю со слов тренера про смелость.
+2
0
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VuNePonimaete
о каких промахах он говорит? я у Юниона только одну атаку поставленную за целый матч увидел. С трудом могу вспомнить матч, где Реал больше 70% времени мячем владел, настолько это редкость. Унион прекрасно влился бы Ла Лигу, здесь любят настолько закрытые команды
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corazón blanco
Играли смело и по-взрослому? Если бы играли в атаку на встречных курсах - это действительно так можно было бы сказать, а так приехали играть от обороны в надежде на какой-нибудь стандарт. Даже в контратаки когда была возможность бежать, практически никто из игроков не поддерживал убегающего нападающего.
+7
-7
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Ali Vahobov
но эти 10 секунд решили все... потом добавил он
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VuNePonimaete
Ответ Kirkorofff
А с Реалом как то по другому они могли очки зацепить? Смело-он имел ввиду не зажато
можно, посмотрите как играл Райо и Жирона против Реала в прошлом сезоне. Красиво, ярко, в атаку. Вынесли в одни ворота практически и без автобусов, замечу я
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