Фишер про 0:1 с «Реалом»: «Унион» сдерживал Беллингема 93 минуты и 50 секунд – ему повезло, что мяч отскочил в ноги. Обидно терять очки на последней минуте»

Урс Фишер прокомментировал поражение «Униона» от «Реала».

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл « » со счетом 1:0 благодаря голу на 94-й минуте.

«Я разочарован. Это понятно, ведь мы были в минуте от того, чтобы отнять очки у «Реала». Но, с другой стороны, я очень горд. Мы сделали все возможное.

Первые 30 минут были очень хорошими, довольно сбалансированный матч. Мы играли очень дисциплинированно, очень смело и по-взрослому. Потом последовали промахи и ненужные потери мяча. Мне не понравились последние минуты первого тайма. Затем мы попытались придерживаться этой линии. Мы не смогли разрядить обстановку, потому что « » оказывал на нас большое давление. Думаю, нам повезло, но не хватило одной минуты.

Футбол справедлив. На протяжении 95 минут мадридцы явно выигрывали, но также обидно, что у нас отняли это очко на последней минуте. В обороне мы были довольно хороши, но давление растет, если не владеть мячом. Мы получили болезненный удар, но можем сделать выводы. Мы усвоили урок. Такие матчи, как бы ни было больно, очень помогут нам в будущем».

О голе Беллингема

«В течение 93 минут и 50 секунд мы держали его под контролем. А гол был своего рода эффектом пинг-понга. Ему повезло, что мяч отскочил ему в ноги. Беллингема нужно сдерживать всей командой, и я думаю, что мы справились довольно неплохо», – сказал главный тренер «Униона».

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