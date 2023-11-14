Пети советует «Арсеналу» купить Горетцку и Киммиха: «Команда нуждается в опыте и тех, кто знает, как побеждать. Отставание от «Сити» сократилось бы»

Эммануэль Пети рекомендует «Арсеналу» подписать двух игроков «Баварии».

– Кого бы вы хотели видеть в «Арсенале» в качестве замены Парти?

– На мой взгляд, эта команда нуждается в опыте. Знаю, они хотят покупать молодых игроков, которым есть куда расти, и я могу это понять, но думаю, что им нужны те, кто знает, как побеждать, те, у кого есть опыт участия в больших матчах.

На месте « » я бы выбрал и . Они потрясающие игроки с огромным опытом. Они давно в «Баварии» и, возможно, хотели бы получить новый вызов.

Горетцка играет на очень высоком уровне уже давно, а ему всего 28 лет. Киммих прекрасно подошел бы «Арсеналу», пусть даже цена высоковата.

Тчуамени тоже связывают с трансфером, но ему будет очень сложно покинуть крупнейший клуб мира. В прошлом сезоне ему было тяжело, но в этом дела идут лучше, он уже освоился.

и отлично подошли бы «Арсеналу», но в целом, думаю, Киммих и Горетцка были бы лучшими вариантами и позволили бы сократить отставание от «Манчестер Сити», – сказал бывший полузащитник «канониров».

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