Пети советует «Арсеналу» купить Горетцку и Киммиха: «Команда нуждается в опыте и тех, кто знает, как побеждать. Отставание от «Сити» сократилось бы»

Теги Бавария Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Эммануэль Пети Леон Горетцка Йозуа Киммих Джон Макгинн Дуглас Луис Футбол

Эммануэль Пети рекомендует «Арсеналу» подписать двух игроков «Баварии».

– Кого бы вы хотели видеть в «Арсенале» в качестве замены Парти?

– На мой взгляд, эта команда нуждается в опыте. Знаю, они хотят покупать молодых игроков, которым есть куда расти, и я могу это понять, но думаю, что им нужны те, кто знает, как побеждать, те, у кого есть опыт участия в больших матчах.

На месте «Арсенала» я бы выбрал Киммиха и Горетцку. Они потрясающие игроки с огромным опытом. Они давно в «Баварии» и, возможно, хотели бы получить новый вызов.

Горетцка играет на очень высоком уровне уже давно, а ему всего 28 лет. Киммих прекрасно подошел бы «Арсеналу», пусть даже цена высоковата.

Тчуамени тоже связывают с трансфером, но ему будет очень сложно покинуть крупнейший клуб мира. В прошлом сезоне ему было тяжело, но в этом дела идут лучше, он уже освоился.

Дуглас Луис и Джон Макгинн отлично подошли бы «Арсеналу», но в целом, думаю, Киммих и Горетцка были бы лучшими вариантами и позволили бы сократить отставание от «Манчестер Сити», – сказал бывший полузащитник «канониров».

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6 комментариев

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Хасан Хасанов
а так же Белингема и Винисиуса
+8
0
+8
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Roman
Скромненько, можно было посоветовать просто забрать Родри и Бернарду Силву
+8
-2
+6
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Bayern Munich
Этих двоих вряд ли
0
0
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jameswowf
В принципе согласен с ним. Правда Киммих навряд ли пойдет в арсенал да и слишком дорогой будет , а вот Горецка норм вариант для всех
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Artuom Batishev
Ответ Хасан Хасанов
а так же Белингема и Винисиуса
Джуд -да, а бразилец не нужен!
+2
-2
0
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