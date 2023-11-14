Мостовой о предложении Ари работать в 4-й лиге Бразилии: «Спасибо, что уважает хорошо игравших в футбол. В моем возрасте дальние перелеты уже опасны»

Александр Мостовой не принял приглашение Ари в «Атлетико Сеаренсе».

«Ари – молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол, ха-ха.

Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвертом дивизионе .

В моем возрасте дальние перелеты уже опасны», – ответил 55-летний бывший полузащитник «Спартака».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?