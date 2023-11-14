Мостовой о предложении Ари работать в 4-й лиге Бразилии: «Спасибо, что уважает хорошо игравших в футбол. В моем возрасте дальние перелеты уже опасны»

Теги Александр Мостовой Ари Д4 Бразилия Атлетико Сеаренсе Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой не принял приглашение Ари в «Атлетико Сеаренсе».

«Ари – молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол, ха-ха.

Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвертом дивизионе Бразилии.

В моем возрасте дальние перелеты уже опасны», – ответил 55-летний бывший полузащитник «Спартака».

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14 комментариев

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Санти Воид
дальних перелётов и в России много, так что Спартак не потренируешь
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Алексей Ненахов
Фраер сдал назад
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Glukinho
вот и сливается
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dend99
Да вы не понимаете, это потому что пилот самолета не играл в футбол
Всю схему испортит же
+4
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Forte Live
Мостовой на сене.
+3
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LechK1nG
Ясно, испугався.... Только бла-бла-бла умеет)))
+2
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Stan Giroux
Ответ Санти Воид
дальних перелётов и в России много, так что Спартак не потренируешь
Не царское это дело на выезды летать, пусть все эти холопы сами приезжают
+2
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CSKA_AC Milan
В каком клубе мне интересно работать главным тренером? В каком-нибудь московском клубе. Из РПЛ? Конечно! Не просто так я играл в футбол 25 лет. Кому-то надо начинать с низов, кому-то — нет. Те, кто никогда в футбол не играли, с чего начинают? Их вообще близко к стадиону не нужно подпускать (Смеется.)», — заявил Мостовой.
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bbbereggg@gmail.com
как я понимаю, играл бы сиароансье в высшей лиге Бразилии, чеканельщик мяча согласился бы стать ГТ
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Нургалиев Разрешил
Раньше не брали, теперь возраст. До чего Царя довели…
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Kit244098
Классно Ари этого козла потроллил))
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