Мостовой о предложении Ари работать в 4-й лиге Бразилии: «Спасибо, что уважает хорошо игравших в футбол. В моем возрасте дальние перелеты уже опасны»
Александр Мостовой не принял приглашение Ари в «Атлетико Сеаренсе».
«Ари – молодец! Спасибо ему, что помнит и уважает людей, которые хорошо играли в футбол, ха-ха.
Но я воспринял это как шутку, когда узнал, что команда играет в третьем или четвертом дивизионе Бразилии.
В моем возрасте дальние перелеты уже опасны», – ответил 55-летний бывший полузащитник «Спартака».
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