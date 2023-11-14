РФС разрешил «Рубину» регистрировать новичков. Запрет вводили из-за долга перед тренером Нечаевым
Палата РФС по разрешению споров позволила «Рубину» регистрировать новичков.
Запрет вводился 2 ноября в связи с нарушением сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения тренеру Олегу Нечаеву.
«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Нечаев vs. ФК «Рубин».
В связи с исполнением ФК «Рубин» решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры», – сказано в заявлении на сайте РФС.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 комментария