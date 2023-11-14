РФС разрешил «Рубину» регистрировать новичков. Запрет вводили из-за долга перед тренером Нечаевым

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Олег Нечаев Футбол

Палата РФС по разрешению споров позволила «Рубину» регистрировать новичков.

Запрет вводился 2 ноября в связи с нарушением сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения тренеру Олегу Нечаеву.

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Нечаев vs. ФК «Рубин».

В связи с исполнением ФК «Рубин» решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры», – сказано в заявлении на сайте РФС.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
А всего лишь один надо было чтоб говнецом склад с формой затопило
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Ну и отлично. А то неприятно смотрелось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий