«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за долга перед тренером Нечаевым

Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новичков.

«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК « » (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме.

Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», – говорится в заявлении.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!