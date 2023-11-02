«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за долга перед тренером Нечаевым

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС происшествия Олег Нечаев Футбол

Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новичков.

«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме.

Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», – говорится в заявлении.

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1 комментарий

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Булат Рустамыч
Сколько можно - то? Одно и тоже. Оплатите труд тренера. Это очень некрасиво и непорядочно так поступать, тем более со своими. Нечаев легенда "Рубина", а вы все (руководители) - временщики.
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