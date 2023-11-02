«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за долга перед тренером Нечаевым
Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новичков.
«Удовлетворить заявление тренера Олега Нечаева в отношении ФК «Рубин» (Казань) о взыскании задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме.
Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.
Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением», – говорится в заявлении.
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