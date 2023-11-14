Тренер «Родины» Артига: «Футболистам и тренерам в жизни повезло. Нам хорошо платят. Не у всех есть возможность посвятить себя делу, которое нравится»

Тренер «Родины» считает, что футбольным людям повезло в жизни.

– В медиа писали, что бывший главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет запрещал игрокам смеяться на тренировках. Это довольно необычно для испанца. Вы запрещаете своим игрокам что-либо?

– У нас на тренировках, наоборот, принято смеяться. Я не знаю, правда ли, что говорят о Клотете, но хочу сказать, что нам выпала уникальная возможность посвятить себя делу, которое нам нравится. Не у всех есть такая возможность.

Есть футболисты – их не очень много, – одаренные талантом. Они играют в футбол, потому что они талантливы, но, думаю, что они не особо наслаждаются процессом. Но большая часть – это футболисты, которые обожают это дело. Также и тренеры.

Нам хорошо платят, мы имеем социальное признание – конечно, мы должны наслаждаться футболом, должны смеяться. Нам в жизни повезло!

Для меня невозможно тренироваться и играть в футбол без удовольствия. Я вообще не люблю навязывать что-либо. Хочешь смеяться – смейся. Я стараюсь напоминать игрокам, тренерскому штабу, что мы все находимся на своем лучшем пути. Да, мне лично пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться здесь. Я вдали от семьи, скучаю по ним. Но мы все равно должны быть благодарны за все, что имеем, – сказал испанец Франк Артига.

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