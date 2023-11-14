Рияд Марез: «Саудовская Аравия может войти в пятерку лучших лиг мира. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших»

Рияд Марез считает, что лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших.

– Звезды перешли в Саудовскую Аравию. Каким вы видите дальнейшее развитие этой лиги? Чего не хватает, чтобы конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?

– Уровень саудовской лиги неплохой, становится все лучше и лучше. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших игроков. Думаю, это только начало.

Можно ли сравнивать саудовскую лигу с европейскими? Пока я так не думаю. Но такими темпами она в ближайшем будущем может войти в пятерку, в 6-7 лучших чемпионатов мира, – сказал вингер « », ранее выступавший за «Манчестер Сити».

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