Рияд Марез: «Саудовская Аравия может войти в пятерку лучших лиг мира. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Рияд Марез считает, что лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших.

– Звезды перешли в Саудовскую Аравию. Каким вы видите дальнейшее развитие этой лиги? Чего не хватает, чтобы конкурировать с лучшими чемпионатами Европы?

– Уровень саудовской лиги неплохой, становится все лучше и лучше. Здесь вкладывают ресурсы в подписание лучших игроков. Думаю, это только начало.

Можно ли сравнивать саудовскую лигу с европейскими? Пока я так не думаю. Но такими темпами она в ближайшем будущем может войти в пятерку, в 6-7 лучших чемпионатов мира, – сказал вингер «Аль-Ахли», ранее выступавший за «Манчестер Сити».

Как Саудовская Аравия захватывает мировой спорт. Полная хронология

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
По набору игроков теоретически могут ту же Францию обойти, например, но сам факт, что французские клубы каждый год рубятся в Европе с Баварией, Ман Сити, Реалом, Барселоной и т.д., а саудовские играют с Аль-Чурчхелой и Аль-Бастурмой в арабской лиге чемпионов, решает многое. Зрительский интерес разборки бедуинов в пустыне не привлекают, а значит, ресурс роста их лиги весьма ограничен.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кеглев Шаров
это мыльный пузырь...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
От Сельты пустыня 0-5 отлетает. Я думаю это уже топ-5, не меньше.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado V
да и фиг с ними.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Хрень
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
В контракте сказано хвалить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Походу он пришел в гости к клубничному, и тот взял его в заложники
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Андреев
Все равно есть твердое ощущение что нынешний бум Саудовской лиги - это невсерьез и ненадолго
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Марез уже 5 лет шейхов доит - тут и не так запоёшь😐
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
6-7,8-9. Ну в десятку. Наверное...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Это в каком "ближайшем будущем", примерно через 15-20 лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
Ответ Подкат Пенальтьевич
Почему в пятерку? В двойку. По финансам им только АПЛ конкурент. С Испании Италии они любого могут переманить без проблем.
Тони Колос не согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marat_NJL
Ответ Квадратное личико
По набору игроков теоретически могут ту же Францию обойти, например, но сам факт, что французские клубы каждый год рубятся в Европе с Баварией, Ман Сити, Реалом, Барселоной и т.д., а саудовские играют с Аль-Чурчхелой и Аль-Бастурмой в арабской лиге чемпионов, решает многое. Зрительский интерес разборки бедуинов в пустыне не привлекают, а значит, ресурс роста их лиги весьма ограничен.
Вот вы серьезно так рассуждаете?) Прямо обгонит Францию по набору игроков?) Там половина команд по стоимости уступают Оренбургу блин) Франция генерирует постоянно уйму молодых талантливейших игроков, пока в Саудию приезжают доживать футбольную карьеру, играя плечом к плечу с игроками, которые не знают, с какой стороны к мячу подойти) история на 3-4 года как с Китаем, не более. Пандемия очень сильно ударила по клубам Франции, но вообще не сомневаюсь, что они скоро вернутся в 5-ку и могут даже в 4ку войти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Marat_NJL
Вот вы серьезно так рассуждаете?) Прямо обгонит Францию по набору игроков?) Там половина команд по стоимости уступают Оренбургу блин) Франция генерирует постоянно уйму молодых талантливейших игроков, пока в Саудию приезжают доживать футбольную карьеру, играя плечом к плечу с игроками, которые не знают, с какой стороны к мячу подойти) история на 3-4 года как с Китаем, не более. Пандемия очень сильно ударила по клубам Франции, но вообще не сомневаюсь, что они скоро вернутся в 5-ку и могут даже в 4ку войти.
Я написал "теоретически могут". "Прямо обгонят" - это твоя интерпретация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий