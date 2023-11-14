Романцев о детском футболе: «Мы ни хрена не делаем. Своих пацанов гнобим. Прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они?»

Олег Романцев высказался о проблемах детского футбола в России.

– Вы в последнее время часто говорите про детский футбол – что им занимаются недостаточно. Что вас смущает?

– Все смущает, ха-ха. Не может быть детский футбол в порядке, если у нас во второй лиге сидят игроки с другого конца земного шара. Я к ним отношусь хорошо: у меня были Робсон, Маркао. Как родные. Но они играли. А как перестали, я сказал: «Ну, ребятки, у меня и свои есть». А сидеть в запасе второй лиги – это о чем говорит?

– О чем?

– О том, что мы ни хрена не делаем. Что мы не работаем. Что или наши тренеры плохо работают, или функционеры плохо смотрят, или агенты слишком активны. Они, естественно, любят деньги. Если возьмут пацана из Красноярска, как я, то ничего не заработают. А если привезут из Колумбии или Венесуэлы, то получат процент.

Я не влезаю в это дело. Знаю одно: мы своих пацанов гнобим. Разговариваю с тренерами: они говорят, что прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они?

– Так почему пропадают?

– Вот и я спрашиваю. Потому что когда заключают контракт с основной командой, надо чуть-чуть подождать, довести год. И он будет Стрельцовым, Ворониным, Нетто. Но в это время мы привезли другого из какой-то дружественной или недружественной страны.

Внушили, что это звезда, посадили на лавку – а наш пошел куда-то или даже закончил с футболом.

Когда зовут на детские турниры, я не отказываю. Сейчас меня, по-моему, в Уфу приглашают. Если приеду, сказали, что сделают турнир моего имени. Вроде имя я пока не опозорил. Но дело не в этом. Организаторы спрашивают: «Олег Иванович, может, нам пригласить агентов?» Елки-палки! Это агенты вас должны с утра до вечера держать за горло и спрашивать, где турниры. Добили меня этим вопросом. Он показал, насколько правы те, кто говорят, что детским футболом у нас не занимаются. Ребятам на этом турнире от 12 до 14 лет – самый-самый возраст, где можно увидеть, помочь, подсказать и двинуть. Они на перепутье – либо да, либо нет.

Я уж не говорю, что детские тренеры копейки получают. Нет, даже не буду говорить про деньги. Я про внимание.

– Талантливые пацаны на детских турнирах есть?

– Как же нет! Конечно. Ты знаешь, в нашей стране только смотреть. [Тренер по вольной борьбе Дмитрий] Миндиашвили вытащил пацана чуть ли не из тайги: «Хочешь бороться?» – «Да, давайте». И весь мир на уши поставил. Иван Ярыгин. За 2,5 минуты выиграл Олимпиаду. Выходил, клал всех здоровяков. Руки железные. И таких примеров можно десятки привести. Надо искать, смотреть и давать шансы. А сейчас эти турниры проходят даром.

И эти тепличные условия в Москве. Не потому что я сам деревенский – просто там наиболее жадные до футбола, жадные до жизни, жадные до роста люди. Вот смотрю: в школу приезжает парень. Выходит мама в шубе, открывает дверь – и появляется этот футболист. Мама сумочку ему несет. Потренировались час-полтора – и выходит человек, который просто перевернул мир. Уставший весь! Мама ему кофеечек, дальше – в «Мерседес». Что из таких вырастет?

Еще один пример приведу. Для меня лучший в истории – Марадона. Мне повезло: я против него и как футболист играл, и как тренер. Одно время его уличили в наркотиках, он сбавил, а перед чемпионатом мира в Америке привел себя в порядок. Аргентина стала совсем другой. Он один мог построить игру – не голосом, не криком, а просто своими действиями. Потом снова что-то нашли, и Аргентина стала дворовой командой. Так вот, я просто знаю, как Марадона работал. Люди, которые с ним знакомы, показывали мне записи. Как он тренировался! Как много часов! Сколько рывков делал!

Мы-то думаем: это от Бога. Еще бы – конечно, от Бога. Но еще от Бога дано работать. Первый талант, который Бог дает, – это любовь к футболу. Второй талант – жажда футбола. Работать надо. А не показывать, что тебя в задницу должны зацеловать за то, что ты отбегал немножко.

Я же своих 5-6-8-кратных чемпионов с поля гнал. Они настолько жадные были – специально таких подбирал. Потом появилось новое поколение: я выходил на тренировки – они сидят на лавочке. Я не стеснялся, брал мячи, думал: может, кто-то догадается, что без мячей выходить не надо? Тем, кто выигрывал, я кричал с балкона: «Еще час до тренировки, нагрузка большая. Заранее не выходите, оставьте силы». Только с балкона ухожу – они уже в квадрат играют. Тренировка закончилась – они еще останутся побить, передачки поделать, побороться за верховые мячи.

Но были и другие. Я уходил последний с тренировки: весь уставший, мокрый, грязный. А кто-то уже мимо бежит в автобус: весь начапоренный, помытый, духами обрызганный. Я ничего не говорил, но через недельку-другую отодвигал его. Не будет ничего из такого.

– Вы говорите про переход из 15-17 лет во взрослый футбол. Мешает, что им в первом же контракте кладут условный миллион в месяц?

– В мое время такого не было. Ну раз платят – хорошо тем, кто получает миллионы. А тот, кто платит, деньги не считает. Они же их не из шахты добывают. Вон сколько природных ресурсов на земле еще осталось – чего деньги-то жалеть? Не свои же.

– Вы бы хотели заниматься детским футболом в официальном статусе? Как чиновник, например.

– Нет. Меня как-то звали провести детские тренировки. Через 10 минут все – убить был готов. Потому что у меня к этим пацанам требования, как ко взрослым. Все эти сопельки – не ко мне. Я не детский тренер.

– А заниматься управлением? Поиск ребят, зарплаты – очень важные вещи.

– Я не управленец – сто процентов. Никогда не пытался. Президентом я был только номинально – всеми делами занимался Николай Петрович. Я не подписал ни одной финансовой бумаги – не было права подписи. Но если бы не стал президентом, новые люди распродали бы всю команду. И успехов 90-х бы не было, – сказал бывший тренер « » и сборной России в интервью Sports.ru.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

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