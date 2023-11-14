Защитник «Динамо» Бессмертный о шансах догнать «Краснодар» и «Зенит»: «Большие. В большинстве матчей ведем в счете, но в концовке теряем очки. Надо это устранять»
Станислав Бессмертный оценил шансы «Динамо» в чемпионской гонке.
После первого круга бело-голубые занимают в Мир РПЛ 3-е место.
«Шансы догнать «Краснодар» и «Зенит»? Большие шансы. Надо только постоянно играть с полной концентрацией.
В большинстве матчей мы ведем в счете, но в концовке теряем очки. Сейчас надо все это устранять, и тогда все будет отлично», – сказал защитник «Динамо».
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