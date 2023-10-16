Кержаков получает в сербском «Спартаке» около 2 тысяч долларов в месяц: «В несколько раз меньше, чем в Нижнем»
Александр Кержаков рассказал о своей зарплате в «Спартаке» из Суботицы.
— Какие у вас и у игроков тут зарплаты?
— Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде [в «Пари НН»]. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой — не знаю, какие там сейчас оклады.
Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской Медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит.
Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение.
— На Кипре зарплата, которую вы в итоге так и не получили, у вас составляла около 2 тысяч долларов в месяц. Здесь примерно такая же?
— Да, – сказал главный тренер «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
а так да, условный иванов , играя в обойме того же урала выйдя 10 раз на замену за сезон имеет з/п 300-400к в месяц - это не есть хорошо.
но зато тот же бикфалви получая в районе 2 млн в месяц оправдывает их без претензий.