Александр Кержаков рассказал о своей зарплате в «Спартаке» из Суботицы.

— Какие у вас и у игроков тут зарплаты?

— Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде [в « »]. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой — не знаю, какие там сейчас оклады.

Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской Медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит.

Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение.

— На Кипре зарплата, которую вы в итоге так и не получили, у вас составляла около 2 тысяч долларов в месяц. Здесь примерно такая же?

— Да, – сказал главный тренер « ».

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