Кержаков получает в сербском «Спартаке» около 2 тысяч долларов в месяц: «В несколько раз меньше, чем в Нижнем»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Пари НН деньги Футбол

Александр Кержаков рассказал о своей зарплате в «Спартаке» из Суботицы.

— Какие у вас и у игроков тут зарплаты?

— Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде [в «Пари НН»]. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой — не знаю, какие там сейчас оклады.

Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской Медиалиги. Меня это удивило, когда пришел. Впрочем, это и от уровня клуба зависит.

Но платят все вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс все происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдешь на повышение.

— На Кипре зарплата, которую вы в итоге так и не получили, у вас составляла около 2 тысяч долларов в месяц. Здесь примерно такая же?

— Да, – сказал главный тренер «Спартака».

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15 комментариев

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tankist231
Вот где адекватные зп, не то что у нас, в условном Урале, который в жизни ни чего не выиграет, а зп не меньше ляма в месяц
+28
-1
+27
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vasilisk
Ответ Bogomdor
Комментарий скрыт
Так тренировал и "Томь" и НН. После "Томи" пошел на повышение. Спас НН от вылета с их донным составом, но руководство его "кинуло" с договоренностями о продлении контракта взяв Галактионова. Который кинул уже их самих. Тут уж лучше "попробовать себя в Европе", чем такой российский футбол.
+16
-2
+14
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Ебздрогыч
Зарплата примерно как на СВО, с учетом курса
+13
-7
+6
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romanisti89
Ответ Andrew Weird
Сделали б медиалигу по боям без правил, я б посмотрел)
вообще то такие есть, всякие поп-мма
+5
-1
+4
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Сергей Орлов
Ответ Leon Petov
а в Суторминых сколько?
Четыре)
+3
0
+3
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Михаил Лубянский
Ну так и правильно, клуб середняк, думаю хорошие зарплаты там в звезде и партизане
+2
0
+2
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Audi
Думаю у Кержа чуть больше ЗП , там у него просто с алиментами гемор, поэтому официалку ставят небольшую. По крайне мере на Кипре так было.
+2
0
+2
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Валдис Пельш
Ответ Andrew Weird
Сделали б медиалигу по боям без правил, я б посмотрел)
фу)
+2
0
+2
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Restart Serdobsk
Ответ tankist231
Вот где адекватные зп, не то что у нас, в условном Урале, который в жизни ни чего не выиграет, а зп не меньше ляма в месяц
частично согласен, рынок футбола нагрет сильно, наш в том числе . но согласись , если бы наши хотя бы периодически не обсирались на евроарене (клубы или сборная) , то это особо никого бы не заботило.
а так да, условный иванов , играя в обойме того же урала выйдя 10 раз на замену за сезон имеет з/п 300-400к в месяц - это не есть хорошо.
но зато тот же бикфалви получая в районе 2 млн в месяц оправдывает их без претензий.
+1
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Bogomdor
Ответ vasilisk
Так тренировал и "Томь" и НН. После "Томи" пошел на повышение. Спас НН от вылета с их донным составом, но руководство его "кинуло" с договоренностями о продлении контракта взяв Галактионова. Который кинул уже их самих. Тут уж лучше "попробовать себя в Европе", чем такой российский футбол.
Ну да, в Европе ж не кинут, это все знают
0
0
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