Вратарь «Ман Сити» Эдерсон травмировал ногу и пропустит ноябрьские матчи Бразилии

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Эдерсон Здоровье Футбол

Эдерсона не будет в расположении сборной Бразилии во время ноябрьских матчей.

Manchester Evening News передает, что вратарь «Манчестер Сити» получил травму левой ноги во время игры с «Челси» (4:4) в АПЛ. Информации о ее тяжести и сроках восстановления пока нет.

В текущем сезоне Эдерсон провел 11 игр в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бразилия 17 ноября встретится с Колумбией, 21-го – с Аргентиной.

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7 комментариев

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ta-tosha
Ну почему? Алисон опять будет пахать в 2 играх, а не только с Аргентиной. И приедет на Сити с Арсеналом измотанным и уставшим
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London-D
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Алиссон и так однозначно первый вратарь в Бразилии. С какого перепуга ради болелов ливера он должен отдыхать во время матчей сборных?
При Динизе основным вратарём стал как раз Эдерсон
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0
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ ta-tosha
Ну почему? Алисон опять будет пахать в 2 играх, а не только с Аргентиной. И приедет на Сити с Арсеналом измотанным и уставшим
Алиссон и так однозначно первый вратарь в Бразилии. С какого перепуга ради болелов ливера он должен отдыхать во время матчей сборных?
+2
-2
0
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ta-tosha
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Алиссон и так однозначно первый вратарь в Бразилии. С какого перепуга ради болелов ливера он должен отдыхать во время матчей сборных?
Потому что Эдерсон тоже далеко не Крицюк, и на спаренных играх ему дают играть в менее важных играх. Понятно, что с Аргентиной будет стоять Беккер при любых раскладах, если он живой
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Максат Тобыш
Ответ ta-tosha
Ну почему? Алисон опять будет пахать в 2 играх, а не только с Аргентиной. И приедет на Сити с Арсеналом измотанным и уставшим
Вроде в последних четырёх играх элисон играл же
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