Вратарь «Ман Сити» Эдерсон травмировал ногу и пропустит ноябрьские матчи Бразилии
Эдерсона не будет в расположении сборной Бразилии во время ноябрьских матчей.
Manchester Evening News передает, что вратарь «Манчестер Сити» получил травму левой ноги во время игры с «Челси» (4:4) в АПЛ. Информации о ее тяжести и сроках восстановления пока нет.
В текущем сезоне Эдерсон провел 11 игр в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Бразилия 17 ноября встретится с Колумбией, 21-го – с Аргентиной.
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