Вратарь «Ман Сити» Эдерсон травмировал ногу и пропустит ноябрьские матчи Бразилии

Эдерсона не будет в расположении сборной Бразилии во время ноябрьских матчей.

Manchester Evening News передает, что вратарь « » получил травму левой ноги во время игры с «Челси» (4:4) в . Информации о ее тяжести и сроках восстановления пока нет.

В текущем сезоне провел 11 игр в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

17 ноября встретится с Колумбией, 21-го – с Аргентиной.

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