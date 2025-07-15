Каррерас о возвращении в «Реал»: «Я уехал мальчиком, а возвращаюсь мужчиной. Обещаю выкладываться полностью, чтобы продолжать расти вместе и завоевывать новые титулы»

Альваро Фернандес Каррерас высказался о возвращении в «Реал».

Вчера 22-летний защитник перешел из «Бенфики» в мадридский клуб за 50 миллионов евро.

«Говорить сейчас нелегко. Я хотел поблагодарить президента за его слова и мадридский «Реал» за их уверенность в том, что мое возвращение туда, где я провел два года, стало возможным. Я уехал мальчиком, а возвращаюсь мужчиной.

Я с нетерпением жду возможности надеть эту футболку. Для меня большая честь носить эту эмблему. Я обещаю выкладываться полностью, чтобы продолжать расти вместе и завоевывать новые титулы.

Я не забываю про свою семью, потому что без них меня бы здесь не было. Большое вам спасибо, и да здравствует «Мадрид »!» – сказал Каррерас .