«Вильярреал» назначил Марселино, тренировавшего команду с 2013 по 2016 год
Новым главным тренером «Вильярреала» стал Марселино Гарсия Тораль.
58-летний специалист заключил контракт сроком до лета 2026 года и со вторника приступает к работе.
Марселино уже работал в «Вильярреале» с 2013 по 2016 год. Затем он возглавлял «Валенсию», «Атлетик» и «Марсель». Французский клуб он покинул в сентябре.
После 13 туров «Вильярреал» идет в Ла Лиге на 14-м месте с 12 очками. В следующем матче он встретится с «Осасуной» (26 ноября).
Фото: villarrealcf.es
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(С) Джейсон Стетхем