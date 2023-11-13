«Вильярреал» назначил Марселино, тренировавшего команду с 2013 по 2016 год

Теги Вильярреал Марселино Гарсия Тораль Ла Лига Футбол

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Марселино Гарсия Тораль.

58-летний специалист заключил контракт сроком до лета 2026 года и со вторника приступает к работе.

Марселино уже работал в «Вильярреале» с 2013 по 2016 год. Затем он возглавлял «Валенсию», «Атлетик» и «Марсель». Французский клуб он покинул в сентябре.

После 13 туров «Вильярреал» идет в Ла Лиге на 14-м месте с 12 очками. В следующем матче он встретится с «Осасуной» (26 ноября).

Фото: villarrealcf.es

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18 комментариев

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a.sh.s.
Ответ Муканов Арманбек
Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.
Позвонил Стэкхем, он гордиться тобой парень.
+65
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Муканов Арманбек
Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.
+40
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+40
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corazón blanco
Как же жаль, что в свое время Лим не позволил Торалю своими некомпетентными действиями построить 4-ю силу в Испании. Та Валенсия вполне могла при должном подходе стать такой командой. Удачи Марселино!
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Mikko
Не удивлюсь, если Черышева опять позовет.
+1
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Алекс Мелкумян
Топчик, теперь главное чтоб наконец все его хотелки выполняли и может наконееееец-то Тораль доделает свой клуб до топ или хотя бы пред-топ уровня.
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hiper74
А я писал пару дней назад: "Марселино свободен".
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Максим Столбов
Блудный папка вернулся домой.
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Stas Politik
Самый оптимальный вариант: человек, знающий обстановку в клубе, способный работать с имеющимся материалом, а также дать пинка под зад слишком много берущим на себя Парехо, Альбиоля и Капу. Более того, в условиях контракта Марселино указаны полный контроль над трансферами, а также покупки нападающего, полузащитника и защитника зимой. Ждём возвращение сильной жёлтой субмарины!
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Balt
Ответ Муканов Арманбек
Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.
(с) Стэтхэм
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SaH4r.
Ответ Муканов Арманбек
Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.
лучше посрать и опоздать, чем прийти вовремя и обосраться

(С) Джейсон Стетхем
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Roman Araslanov
Ответ a.sh.s.
Позвонил Стэкхем, он гордиться тобой парень.
Я такого не говорил! (с) Джейсон Стетхэм
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Chuha-Motibg
Ответ a.sh.s.
Позвонил Стэкхем, он гордиться тобой парень.
Стэкхем это Стэтхем с ирокезом?
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neputevyy
Ответ a.sh.s.
Позвонил Стэкхем, он гордиться тобой парень.
Кто такой Стэкхем?
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Santa-Barbara
Ответ Tornado V
тут можно было бы написать что в одну реку дважды не входят, но Зидан опроверг это.
Зидан это наоборот доказал, когда вернулся в Реал в 2019-м и клуб не смог показать ту же игру, что в первый приход.
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Tornado V
Ответ Santa-Barbara
Зидан это наоборот доказал, когда вернулся в Реал в 2019-м и клуб не смог показать ту же игру, что в первый приход.
я о чем, ты о чем...
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