«Вильярреал» назначил Марселино, тренировавшего команду с 2013 по 2016 год

Новым главным тренером «Вильярреала» стал Марселино Гарсия Тораль.

58-летний специалист заключил контракт сроком до лета 2026 года и со вторника приступает к работе.

уже работал в « » с 2013 по 2016 год. Затем он возглавлял «Валенсию», «Атлетик» и «Марсель». Французский клуб он покинул в сентябре.

После 13 туров «Вильярреал» идет в на 14-м месте с 12 очками. В следующем матче он встретится с «Осасуной» (26 ноября).

Фото: villarrealcf.es

«Вильярреал» уволил тренера второй раз за сезон. Пачета проработал два месяца

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?