В контракте Алонсо с «Байером» есть отступные для «Реала» – 15-18 млн евро. Хаби не продлил бы договор без этого

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига деньги Футбол

Соглашение Хаби Алонсо с «Байером» предусматривает отступные для «Реала».

Как передает Spox со ссылкой на газету Süddeutschen Zeitung, в договоре указана сумма от 15 до 18 млн евро – именно для мадридского клуба.

Утверждается, что испанский специалист не стал бы продлевать контракт с леверкузенцами до 2026 года, если бы руководство не согласилось на включение такого пункта.

Ранее сообщалось, что Алонсо – основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на случай ухода Карло Анчелотти.

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34 комментария

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Ханс Ланда
Я бы хотел чтобы Хаби еще сезон провел в Байере - окончательно закалить свой тренерский талант.
А Карло еще сезон в Мадриде - для того чтобы еще больше прокачать талантливую молодежь, у него это круто получается, объективно
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Aidos9419
пусть тренит Байер 2-3 года хотя бы а?! такую банду собрал
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ corazón blanco
Достойно. Даст клубу на себе заработать неплохие деньги в случае чего. Но надеюсь это произойдет после того, как Хаби достигнет успеха с Байером, очень хочется чтобы он наконец-то принес аспириновым первую салатницу в истории клуба.
Тем более для этого есть всё, даже Кейн в Баварию перешёл.
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corazón blanco
Достойно. Даст клубу на себе заработать неплохие деньги в случае чего. Но надеюсь это произойдет после того, как Хаби достигнет успеха с Байером, очень хочется чтобы он наконец-то принес аспириновым первую салатницу в истории клуба.
+22
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ostap&mio&dio
Ответ corazón blanco
Достойно. Даст клубу на себе заработать неплохие деньги в случае чего. Но надеюсь это произойдет после того, как Хаби достигнет успеха с Байером, очень хочется чтобы он наконец-то принес аспириновым первую салатницу в истории клуба.
15-18 млн евро - это ни о чем если говорить о том, сколько могут заработать с Хаби и без него. Никогда не понимал, почему трансферы тренеров не так велики по суммам, как трансферы игроков. Мне кажется, что за Гвардиолу или Клоппа можно было бы легко отдать 100 млн евро
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Bayern Munich
Если Анчелотти летом уйдёт, уже всем ясно кто возглавит Реал
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bostonKG
Скоро в Реал👍
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nagibbb
Ответ Великий Алонсо
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марш на формулу 1, здесь футбол олень
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TravenS
Ответ Heretic199
Формулировка какая-то корявая. Отступные "для мадридского клуба"? Кто кому должен выплатить и в каком случае?
Да вроде бы все однозначно написано. Для Мадрида выкупить его обойдётся в 15-18м, для других клубов больше
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Forza
Ответ ostap&mio&dio
15-18 млн евро - это ни о чем если говорить о том, сколько могут заработать с Хаби и без него. Никогда не понимал, почему трансферы тренеров не так велики по суммам, как трансферы игроков. Мне кажется, что за Гвардиолу или Клоппа можно было бы легко отдать 100 млн евро
Потому что тренер может подать в отставку, например. Другие трудовые отношения получаются. Это как покупать спортивных директоров, или водителей автобуса, или рабочих завода. Уже какое то крепостничество выходит
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ostap&mio&dio
Ответ Аврал
Прямо для Реала? Серьезно?Алонсо настолько значимый бренд в тренерском цехе?Да,есть результат тут и сейчас,но кто он такой глобально(пока во всяком случае)чтобы претендовать на кресло в РМ?Сначала пусть покажет результат на выходе.Очень самонадеяно.
Напомню, что совсем недавно Реал приглашал на должность главного тренера Сантьяго Солари
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TravenS
Ответ Аврал
Прямо для Реала? Серьезно?Алонсо настолько значимый бренд в тренерском цехе?Да,есть результат тут и сейчас,но кто он такой глобально(пока во всяком случае)чтобы претендовать на кресло в РМ?Сначала пусть покажет результат на выходе.Очень самонадеяно.
А чем он хуже Хави того же? Барса может довериться молодому специалисту и Мадрид то же самое. Причём мне, фану Барсы, больше нравится игра команды Алонсо, нежели Хави
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TravenS
Ответ Аврал
Германия и Испания разные вещи.Что у немцем хорошо-испанцам смерть.)Поговорите с Анчелоти,Гвардиолой и прочими кто там провалился.И наоборот.Да хренова туча коучей при переходе в другую лигу и близко не показывает того что вроде делала хорошо.
Хави вообще с Аравии взяли)
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f0rmoceft
Пока что Анчелотти хорошо справляется, надеюсь и Карло и Хаби ещё сезон поиграют на своих местах. Думаю для всех так будет лучше.
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TravenS
Ответ Heretic199
Где там про "другие клубы"?
А, ну раз не написано, значит для других бесплатно. Хватит уже душнить, товарищ) всё здесь хирургически точно сформулировано
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Heretic199
Ответ TravenS
Да вроде бы все однозначно написано. Для Мадрида выкупить его обойдётся в 15-18м, для других клубов больше
Где там про "другие клубы"?
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Аврал
Ответ TravenS
Хави вообще с Аравии взяли)
Хави взяли за былые заслуги и имя как игрока,не более.Алонсо тоже успешно покатал мячик в Реале.Но ёмаё,нельзя же брать людей за былые заслуги,притом в другом качестве.Мухи отдельно-котлеты отдельно.)
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alireal
Ответ Аврал
Прямо для Реала? Серьезно?Алонсо настолько значимый бренд в тренерском цехе?Да,есть результат тут и сейчас,но кто он такой глобально(пока во всяком случае)чтобы претендовать на кресло в РМ?Сначала пусть покажет результат на выходе.Очень самонадеяно.
Реал и Зидана назначал, тогда он был совсем без опыта.
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alireal
Ответ Пинающий Достоинства
Наверное потому что АПЛ лучшая лига мира, а Сити самый сильный Клуб
Апл лучшая в Англии.
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alireal
Ответ камикадзе
Клоппа в Реал, его в Ливерпуль
Реал в Ливерпуль?
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Gizatov Adil
Ответ Великий Алонсо
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Макс молча кивнул 😉👍
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Даулет Абдрахманбек
Алонсо конечно показывает фенемональный результат для Байера. Но как показывает практика, резульаты среднем клубе не всегда показатель успешности для топ клуба. Но конечно как фанат Мадрида хотелесь бы Алонсо возлавил Реал.
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Yauheni Svartsevich
Хаби строит системный футбол с активными латералями, где нет места пассажирам....Но и Реал перестраивается, в нем уже нет сенаторов.....а те кто есть (Модрич, Кроос) - либо заканчивают, либо шикарны в своей роли, либо готовы кардинально менять схемы в пользу большей пахоты (Камавинга, Тчуамени, Браим, Джуд). Так что Хаби для Реала либо в 2024, либо в 2025 - то, что надо!
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Johnie
На полпути не бросит
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Сергей Галынский
Хочется,конечно,чтоб Хаби еще годик по-тренировал Байер о брос так сказать,тренерским мясцом.
А Папа годик поработает с Эндриком
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