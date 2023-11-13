В контракте Алонсо с «Байером» есть отступные для «Реала» – 15-18 млн евро. Хаби не продлил бы договор без этого
Соглашение Хаби Алонсо с «Байером» предусматривает отступные для «Реала».
Как передает Spox со ссылкой на газету Süddeutschen Zeitung, в договоре указана сумма от 15 до 18 млн евро – именно для мадридского клуба.
Утверждается, что испанский специалист не стал бы продлевать контракт с леверкузенцами до 2026 года, если бы руководство не согласилось на включение такого пункта.
Ранее сообщалось, что Алонсо – основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на случай ухода Карло Анчелотти.
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