В контракте Алонсо с «Байером» есть отступные для «Реала» – 15-18 млн евро. Хаби не продлил бы договор без этого

Соглашение Хаби Алонсо с «Байером» предусматривает отступные для «Реала».

Как передает Spox со ссылкой на газету Süddeutschen Zeitung, в договоре указана сумма от 15 до 18 млн евро – именно для мадридского клуба.

Утверждается, что испанский специалист не стал бы продлевать контракт с леверкузенцами до 2026 года, если бы руководство не согласилось на включение такого пункта.

Ранее сообщалось, что – основной кандидат на пост главного тренера « » на случай ухода Карло Анчелотти.

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