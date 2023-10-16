Антонио Конте: «Хочу тренировать «Наполи» или «Рому» из-за страстных фанатов, но не принимаю команды посреди сезона. Больше всего жалею об уходе из «Ювентуса»

Антонио Конте сообщил о готовности тренировать «Рому» или «Наполи».

«Это те команды, в которых я хотел бы работать – из-за того, насколько страстные их фанаты. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность получить такой опыт.

Но я не принимаю команды посреди сезона из-за того, что они находятся в уже сложившихся ситуациях.

Больше всего я жалею о том, что ушел из « » после трех лет работы. Даже в мелочах мне виделись большие проблемы, и я решил уйти», – сказал бывший главный тренер туринцев в эфире Rai TV.

Конте не возглавит «Наполи». Тренер не вернется к работе в ближайшее время, он хочет восстановиться от стресса

Игра: проверьте свою футбольную орфографию