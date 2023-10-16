Антонио Конте: «Хочу тренировать «Наполи» или «Рому» из-за страстных фанатов, но не принимаю команды посреди сезона. Больше всего жалею об уходе из «Ювентуса»

Теги Рома Ювентус серия А Италия Наполи Антонио Конте Футбол

Антонио Конте сообщил о готовности тренировать «Рому» или «Наполи».

«Это те команды, в которых я хотел бы работать – из-за того, насколько страстные их фанаты. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность получить такой опыт.

Но я не принимаю команды посреди сезона из-за того, что они находятся в уже сложившихся ситуациях.

Больше всего я жалею о том, что ушел из «Ювентуса» после трех лет работы. Даже в мелочах мне виделись большие проблемы, и я решил уйти», – сказал бывший главный тренер туринцев в эфире Rai TV.

Конте не возглавит «Наполи». Тренер не вернется к работе в ближайшее время, он хочет восстановиться от стресса

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nekrasen
Он умеет давать результат кто бы что не говорил, а провал в ТТХ я свожу к смерти Виалли как друга и проблемы в семье на тот период. Но в целом осуждаю как человека, который устраивается на работу тренером а хочет являться и менеджером, и спорт диром и чуть ли не президентом! Своë место тоже надо знать.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Так ты изжил себя в Ювентусе, спасибо за всё, но расстались правильно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
"Не принимаю команды посреди сезона".

Напомните, а когда он Тоттенхэм возглавил?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
А как же тотенхэм?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arsenal.ave
Ответ Nekrasen
Он умеет давать результат кто бы что не говорил, а провал в ТТХ я свожу к смерти Виалли как друга и проблемы в семье на тот период. Но в целом осуждаю как человека, который устраивается на работу тренером а хочет являться и менеджером, и спорт диром и чуть ли не президентом! Своë место тоже надо знать.
Бред. Он просто провалился из за своей некомпетентности
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dart_Yoda
Ответ S. A.
"Не принимаю команды посреди сезона". Напомните, а когда он Тоттенхэм возглавил?)
Так он же о командах говорил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Dart_Yoda
Так он же о командах говорил.
Логично))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий