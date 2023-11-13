«Ньюкасл» хочет подписать Кристенсена. «Барселона» не планирует продавать защитника

Андреас Кристенсен может вернуться в АПЛ ближайшей зимой.

По данным Diario Sport, интерес к защитнику «Барселоны» английские клубы проявляли еще минувшим летом, и « » по-прежнему рассчитывает приобрести датчанина.

При этом ни «блауграна», ни сам футболист на данный момент не думают о трансфере.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 10 матчей в и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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