«Ньюкасл» хочет подписать Кристенсена. «Барселона» не планирует продавать защитника

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Андреас Кристенсен Футбол

Андреас Кристенсен может вернуться в АПЛ ближайшей зимой.

По данным Diario Sport, интерес к защитнику «Барселоны» английские клубы проявляли еще минувшим летом, и «Ньюкасл» по-прежнему рассчитывает приобрести датчанина.

При этом ни «блауграна», ни сам футболист на данный момент не думают о трансфере.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 10 матчей в Ла Лиге и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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andr d
Алонсо пускай забирают
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3ST1M3
Кристенсен, когда в форме и в паре с Араухо - стена. Если предложат хорошую сумму, то можно и рассмотреть продажу. С учетом, что есть Кунде и Иниго на цз + Гарсия вернется с аренды.
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Rus Donskoy
Ответ 13ыйРычагЛапорты
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все новости про твою Барселону, и ты первый везде.
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a2wai
Ну за приличные деньги почему бы и нет. Тем более лига для Кристенсена знакомая.

Но тут вопрос, что такое приличные деньги для Барселоны.
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13ыйРычагЛапорты
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Гласящий Истину!
За адекватную компенсацию, нужно продавать однозначно!
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