«Ньюкасл» хочет подписать Кристенсена. «Барселона» не планирует продавать защитника
Андреас Кристенсен может вернуться в АПЛ ближайшей зимой.
По данным Diario Sport, интерес к защитнику «Барселоны» английские клубы проявляли еще минувшим летом, и «Ньюкасл» по-прежнему рассчитывает приобрести датчанина.
При этом ни «блауграна», ни сам футболист на данный момент не думают о трансфере.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 10 матчей в Ла Лиге и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но тут вопрос, что такое приличные деньги для Барселоны.