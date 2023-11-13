«Краснодар-2» выиграл группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, «Уфа» и «Ротор» – в топ-3. «Новосибирск», «Родина-2», «Металлург» и «Челябинск» поднялись из группы «Серебро»

Определились участники весенней стадии Второй лиги.

В дивизионе А в группах «Золото» и «Серебро» сыграют по 10 команд, но их состав немного изменится. « », « », « » и « », занявшие 4 первых места в группе «Серебро», перешли в «золотую» группу. Они сменили « », брянское «Динамо», «Иртыш» и костромской «Спартак» – эти клубы опустились в группу «Серебро».

Миасское «Торпедо», «Калуга», «Химик» и «Машук-КМВ» стали победителями своих региональных групп в дивизионе Б. Весной они выступят в группе «Серебро» дивизиона А.

В дивизион Б из «серебряной» группы дивизиона А опустились «Форте», «Амкар», «Чертаново» и «Салют».

«Краснодар-2», «Уфа» и «Ротор» заняли первые 3 места в группе «Золото» дивизиона А и получили право на участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу по итогам весенней части турнира. Если эти же команды займут места в первой тройке весной, они поднимутся в Первую лигу без стыковых игр.

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