«Краснодар-2» выиграл группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, «Уфа» и «Ротор» – в топ-3. «Новосибирск», «Родина-2», «Металлург» и «Челябинск» поднялись из группы «Серебро»

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Определились участники весенней стадии Второй лиги.

В дивизионе А в группах «Золото» и «Серебро» сыграют по 10 команд, но их состав немного изменится. «Новосибирск», «Родина-2», «Металлург» и «Челябинск», занявшие 4 первых места в группе «Серебро», перешли в «золотую» группу. Они сменили «Волгу», брянское «Динамо», «Иртыш» и костромской «Спартак» – эти клубы опустились в группу «Серебро». 

Миасское «Торпедо», «Калуга», «Химик» и «Машук-КМВ» стали победителями своих региональных групп в дивизионе Б. Весной они выступят в группе «Серебро» дивизиона А. 

В дивизион Б из «серебряной» группы дивизиона А опустились «Форте», «Амкар», «Чертаново» и «Салют».

«Краснодар-2», «Уфа» и «Ротор» заняли первые 3 места в группе «Золото» дивизиона А и получили право на участие в стыковых матчах за выход в Первую лигу по итогам весенней части турнира. Если эти же команды займут места в первой тройке весной, они поднимутся в Первую лигу без стыковых игр. 

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5 комментариев

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Брэд Либил
>эти клубы опустились в группу «Серебро»
чё-то ржу
+8
0
+8
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Vatikan
замечательно!
+3
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+3
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За мать Россию!
Новосиб 54 жми .... ждём тебя лигой выше
+1
0
+1
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Брэд Либил
А Машук точно уже выиграл свою группу? Кажется, что теоретические шансы у Дружбы, Холдинга и Рубина ещё есть.
0
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giallo-verde
А таблицы дивизиона А как не было, та и нет.
0
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