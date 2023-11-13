«Тюкавин – лучший нападающий России прямо сейчас, по нашему мнению. Рады, что он регулярно забивает». Гендиректор «Динамо» о форварде

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин 2Drots Константин Тюкавин Павел Пивоваров медийный футбол Футбол

Гендиректор «Динамо» назвал Константина Тюкавина лучшим форвардом России.

– Подрывает ли авторитет клуба невызов игроков в сборную России?

– Это решение главного тренера сборной России. У нас игроки будут тренироваться и участвовать в игре с 2Drots.

– Не обидно за Тюкавина, который выдает шикарный отрезок, а его не зовут?

– Прежде всего, надо спросить у Кости. Мы же, в свою очередь, рады, что он регулярно забивает. Тюкавин, по нашему мнению, сейчас лучший нападающий России, – сказал Павел Пивоваров.

Константин Тюкавин забивал за «Динамо» в каждом из 4 последних матчей Мир РПЛ. В 15 матчах текущего сезона на счету 21-летнего форварда 6 голов и 3 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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Machine Head
Вчера выполнил в игре сложный технический прием с двумя защитниками на плечах. Жаль , что не забил . Был бы потрясающе красивый гол и лучший в стране. Тюкавин должен стать легендой московского Динамо . И ни в коем случае нельзя продавать. Контракт продлили автоматически . Надеюсь зарплата автоматически поднялась . Если нет , то парню надо прибавить хорошо. Чтобы молодой семье жилось хорошо , а Костя играл в футбол и ни о чем не думал !
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Поцелуй Оздоева
Ответ Machine Head
Вчера выполнил в игре сложный технический прием с двумя защитниками на плечах. Жаль , что не забил . Был бы потрясающе красивый гол и лучший в стране. Тюкавин должен стать легендой московского Динамо . И ни в коем случае нельзя продавать. Контракт продлили автоматически . Надеюсь зарплата автоматически поднялась . Если нет , то парню надо прибавить хорошо. Чтобы молодой семье жилось хорошо , а Костя играл в футбол и ни о чем не думал !
В прошлом туре два шедевра не случились - у Мостового в конце и у Тюкавина.
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Dinamik1
Из этого следует что надо переподписывать на длительный срок.
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jqzn88xn6n
Скоро старая пластинка заиграет новыми красками, будете отпускать Костика в Европу за гроши по его велению, хотя сам он для Динамо не выиграл ни одну чашку, как и Захарян.
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Machine Head
Ответ Поцелуй Оздоева
В прошлом туре два шедевра не случились - у Мостового в конце и у Тюкавина.
Если честно не слежу за Мостовым сильно . Хорошо , если так . Но Тюкавин , на мой предвзятый и субъективный взгляд технически более оснащен , чем Мостовой. Я бы сказал , что такого в России больше нет. Жаль, что не всегда тренер вписывает его в игровые схемы . А когда играет не всегда есть химия с игроками под нападающим - держат на голодном пайке . А так он может на месте разобраться с 1/2 или даже тремя дефами.
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Александр Комиссаров
Ответ владимир семенов
А по нашему мнению Кассьерра
гендир скорей всего имеет ввиду российских нападающих,Кассьера же не российский футболист и не вызывается в сборную России
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