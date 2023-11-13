«Тюкавин – лучший нападающий России прямо сейчас, по нашему мнению. Рады, что он регулярно забивает». Гендиректор «Динамо» о форварде
Гендиректор «Динамо» назвал Константина Тюкавина лучшим форвардом России.
– Подрывает ли авторитет клуба невызов игроков в сборную России?
– Это решение главного тренера сборной России. У нас игроки будут тренироваться и участвовать в игре с 2Drots.
– Не обидно за Тюкавина, который выдает шикарный отрезок, а его не зовут?
– Прежде всего, надо спросить у Кости. Мы же, в свою очередь, рады, что он регулярно забивает. Тюкавин, по нашему мнению, сейчас лучший нападающий России, – сказал Павел Пивоваров.
Константин Тюкавин забивал за «Динамо» в каждом из 4 последних матчей Мир РПЛ. В 15 матчах текущего сезона на счету 21-летнего форварда 6 голов и 3 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
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