«Бавария» забила рекордные 42 гола за 11 туров Бундеслиги

Теги Бавария бундеслига Германия рекорды Томас Тухель Хайденхайм Футбол

«Бавария» установила рекорд результативности в Бундеслиге.

Команда Томаса Тухеля обыграла «Хайденхайм» (4:2) в 11-м туре.

Теперь на счету мюнхенцев 42 гола в чемпионате. Ни одна команда никогда не забивала больше 40 мячей в Бундеслиге за первые 11 матчей.

Самая крупная победа «Баварии» в текущем сезоне – 8:0 над «Дармштадтом» 28 октября. 23 сентября со счетом 7:0 был разгромлен «Бохум».

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9 комментариев

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Lose Yourself
Ответ Виталий Ан
Ну вот и плоды работы Тухеля. Все так неугомонно защищали Нагеля, что не видят очевидного прогресса Баварии. Тухель бился на равных с Гвардиолой и выиграл ЛЧ в финале у него. Хотя Сити уже был машиной.
прогресса нет как будто, есть Кейн и Сане в прайме. Но Сане при Тухлом прибавил, тут не поспоришь
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JENNINGS
Эффект Кейна)🏴
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Surviving
Маттеус🗿
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Турко Ибрагимов
15 мячей в двух матчах
17 голов Кейна
8 голов Сане
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