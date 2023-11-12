«Бавария» забила рекордные 42 гола за 11 туров Бундеслиги

«Бавария» установила рекорд результативности в Бундеслиге.

Команда Томаса Тухеля обыграла « » (4:2) в 11-м туре.

Теперь на счету мюнхенцев 42 гола в чемпионате. Ни одна команда никогда не забивала больше 40 мячей в Бундеслиге за первые 11 матчей.

Самая крупная победа «Баварии» в текущем сезоне – 8:0 над «Дармштадтом» 28 октября. 23 сентября со счетом 7:0 был разгромлен «Бохум».

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