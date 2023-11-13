У Зайнутдинова диагностированы переломы носа и глазницы

Теги Бешикташ высшая лига Турция травмы Бахтиер Зайнутдинов Футбол

У Бахтиера Зайнутдинова выявлены переломы костей лица.

Напомним, полузащитник «Бешикташа» получил травму в матче против «Истанбула» в 12-м туре чемпионата Турции (1:0). В борьбе за мяч Зайнутдинов получил удар локтем в лицо от ганского футболиста Джерома Опоку. После этого казахстанец был госпитализирован. 

«Бешикташ» объявил, что у хавбека диагностированы переломы носовой кости и основания глазницы. Бахтиеру вправили нос и наложили шину. 

Сроки восстановления экс-игрока ЦСКА не уточняются. 

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4 комментария

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Alex
за такое надо давать длительную дисквалификацию и штраф. А там вроде даже карточки не было.
Здоровья парню
+9
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jqzn88xn6n
Баха боец! Все выдержит🙏🏻
+5
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BARCA_10
Из за этого Опоку, Баха теперь пропускает возможно матч всей жизни против Словении за выход на ЕВРО.
+1
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Dottore
Здоровья Бахе!
Скорейшего восстановления и возвращения на поле!
0
0
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