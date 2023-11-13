У Зайнутдинова диагностированы переломы носа и глазницы

У Бахтиера Зайнутдинова выявлены переломы костей лица.

Напомним, полузащитник « » получил травму в матче против «Истанбула» в 12-м туре чемпионата Турции (1:0). В борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от ганского футболиста Джерома Опоку. После этого казахстанец был госпитализирован.

«Бешикташ» объявил, что у хавбека диагностированы переломы носовой кости и основания глазницы. Бахтиеру вправили нос и наложили шину.

Сроки восстановления экс-игрока ЦСКА не уточняются.

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