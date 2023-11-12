Зайнутдинова госпитализировали после удара локтем в чемпионате Турции. Экс-игроку ЦСКА разбили лицо

Бахтиер Зайнутдинов получил травму лица в игре чемпионата Турции.

Инцидент с казахстанским полузащитником « » Бактиером Зайнутдиновым произошел во время матча с « » в 12-м туре чемпионата Турции.

В первом тайме на 36-й минуте Зайнутдинов в борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от ганского футболиста «Истанбула» Джерома Опоку.

Казахстанец получил травму глаза и после оказания медицинской помощи был заменен на 41-й минуте.

Экс-хавбек ЦСКА был госпитализирован после замены.

Фото: twitter.com/Besiktas