Зайнутдинова госпитализировали после удара локтем в чемпионате Турции. Экс-игроку ЦСКА разбили лицо
Бахтиер Зайнутдинов получил травму лица в игре чемпионата Турции.
Инцидент с казахстанским полузащитником «Бешикташа» Бактиером Зайнутдиновым произошел во время матча с «Истанбулом» в 12-м туре чемпионата Турции.
В первом тайме на 36-й минуте Зайнутдинов в борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от ганского футболиста «Истанбула» Джерома Опоку.
Казахстанец получил травму глаза и после оказания медицинской помощи был заменен на 41-й минуте.
Экс-хавбек ЦСКА был госпитализирован после замены.
Фото: twitter.com/Besiktas
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