Зайнутдинова госпитализировали после удара локтем в чемпионате Турции. Экс-игроку ЦСКА разбили лицо

Теги ЦСКА Бешикташ высшая лига Турция травмы сборная Казахстана по футболу Истанбул Бахтиер Зайнутдинов Джером Опоку Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бахтиер Зайнутдинов получил травму лица в игре чемпионата Турции.

Инцидент с казахстанским полузащитником «Бешикташа» Бактиером Зайнутдиновым произошел во время матча с «Истанбулом» в 12-м туре чемпионата Турции.

В первом тайме на 36-й минуте Зайнутдинов в борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от ганского футболиста «Истанбула» Джерома Опоку.

Казахстанец получил травму глаза и после оказания медицинской помощи был заменен на 41-й минуте. 

Экс-хавбек ЦСКА был госпитализирован после замены.

Фото: twitter.com/Besiktas

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10 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Здоровья Бахе🙏
+31
-1
+30
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Zemanuha
Этот Опоку даже желтую не получил.
+12
0
+12
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Валера, настало твое время...
Травму глаза? А нос у Бахи такой же раньше был?
+10
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+10
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Pol Belov
источник в заметке странный... на что-то намекающий?
+1
0
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Max Zhomkov
нос надо править((( здоровья.
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Live_Kost
Прямо перед такими важными матчами сборной, жесть. Скорейшего выздоровления
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ДимГриКад
Мда, норм так лицо подправили. Здоровья пареньку.
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Вячеслав Максименко
Здоровья!
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RembaXXX
Нос сломан, а может и скуловая кость и даже глазница, вообще надо строже за такими моментами следить.
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