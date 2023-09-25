Симеоне о 3:1 с «Реалом»: «Атлетико» провел хороший матч, но слишком часто отступал при 2:0 – это могло привести к поражению. Гризманн – один из великих, пример для молодежи»

Диего Симеоне рассказал, за счет чего «Атлетико» удалось обыграть «Реал» (3:1).

«Я рад, команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен. На этом этапе « » не хватало Хоселу, но ему и так удавалось создавать угрозу, и в итоге счет стал 2:1.

Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на верный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах.

Наш штаб сказал игрокам то же, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. К тому же за нас был стадион – и это чувствовалось.

«Реал» высоко обороняется, крайние защитники активно ходят вперед, так что у нас была возможность использовать свободные зоны и отправлять мяч на дальнюю штангу, где у него особые проблемы.

В нашем клубе были великие игроки, и – один из них. Он без проблем отрабатывает в обороне, делает то, что нужно, вот почему он один из наших самых важных футболистов. Он стал примером для молодых ребят», – сказал главный тренер « ».

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