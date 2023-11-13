Деограсия после 0:2: «Я бы не сказал, что «Динамо» очень сильный соперник. Мы всегда приезжаем, чтобы побеждать»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия подвел итоги матча с «Динамо» (0:2) в Мир РПЛ.

— «Динамо» контролировало игру. Мы планировали уходить в контратаки, знали, что у нас будут возможности. Второй тайм команда играла лучше, были возможности забить.

— Вы приехали побеждать или за ничьей? У вас было мало моментов.

— Мы всегда приезжаем, чтобы побеждать. У нас был такой план против «Локомотива» и «Зенита», и оба раза мы выиграли. Не всегда планы на игру срабатывают. Когда мы играли против «Факела», «Ростова», «Балтики», мы доминировали. Но это не значит, что команда выиграет.

— Получается, что «Динамо» — очень сильный соперник. Вы ничего не смогли сделать.

— Я бы не сказал, что это очень сильный соперник. Я бы не сказал, что они очень сильная команда для нас. Каждая команда должна использовать свои сильные стороны. Я благодарен болельщикам. Надеюсь, против «Ахмата» их будет еще больше, — сказал главный тренер «Оренбурга».

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