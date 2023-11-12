Личка о 2:0 с «Оренбургом»: «1-й тайм – лучший для «Динамо» по игре. Рад, что мы высоко в таблице, бьемся с ЦСКА и «Спартаком»

Марцел Личка назвал 1-й тайм игры с «Оренбургом» лучшим для «Динамо» в сезоне.

Тренер москвичей дал комментарий после победы со счетом 2:0.

«Первый тайм, который мы сыграли, это были наши лучшие 45 минут по игре. Реализация была плохая. Если бы в первые 10 минут второго тайма « » забил бы гол, началась бы интрига.

Когда счет стал 2:0, у меня было волнение. После того, как Тюкавин не смог реализовать свой момент, чтобы сделать счет 3:0, мы начали немного садиться. Хорошо, что у нас получилось сыграть «на ноль».

Сейчас я рад, что мы находимся высоко в турнирной таблице, бьемся с ЦСКА и «Спартаком». Доволен на 50%, перед игрой мы разговаривали, что немного не добрали своих очков. Хочу еще поработать, чтобы команда добавила ментально.

Пошел поблагодарить болельщиков «Оренбурга» за то, что приехали поддержать команду. Я провел в этой команде три года, поддерживали в тяжелые моменты, были рядом с командой, хотел их поблагодарить за это.

Сказал ребятам в раздевалке, что первые 45 минут – это наше лучшее выступление. У нас были три хорошие возможности забить. Вышли на второй тайм, в первые 10 минут соперник простил нас, у них Марин выходил один на один. У них достаточно быстрые, хорошие игроки.

Для нас было непросто концентрироваться от первой минуты до конца матча. Не можем себе позволить выключиться из игры. Там сильные игроки, как Вера, Флорентин, которые умеют работать с мячом. Для них результат 1:0 ничего не решает.

Очень рад за , важный гол для нападающего. Бессмертный показал хорошую игру. Очень рад за него», – сказал .

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