«Динамо» вышло на 3-е место после победы над «Оренбургом». Команда Лички не проигрывает 8 матчей подряд

«Динамо» набрало 25 очков в Мир РПЛ и поднялось на 3-е место.

Команда тренера обыграла « » (2:0) в 15-м туре .

Москвичи имеют столько же очков, сколько и «Крылья Советов» и ЦСКА, но опережают их по дополнительным показателям. «Краснодар» лидирует с 32 баллами, «Зенит» идет вторым с 30 очками.

« » не проигрывает 8 матчей во всех турнирах: 4 победы, 4 ничьих. В следующем туре команда сыграет с ЦСКА.

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