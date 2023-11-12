«Динамо» вышло на 3-е место после победы над «Оренбургом». Команда Лички не проигрывает 8 матчей подряд
«Динамо» набрало 25 очков в Мир РПЛ и поднялось на 3-е место.
Команда тренера Марцела Лички обыграла «Оренбург» (2:0) в 15-м туре РПЛ.
Москвичи имеют столько же очков, сколько и «Крылья Советов» и ЦСКА, но опережают их по дополнительным показателям. «Краснодар» лидирует с 32 баллами, «Зенит» идет вторым с 30 очками.
«Динамо» не проигрывает 8 матчей во всех турнирах: 4 победы, 4 ничьих. В следующем туре команда сыграет с ЦСКА.
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Личные встречи: Количество набранных очков
Личные встречи: Количество побед
Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей
Личные встречи: Количество забитых мячей
Количество одержанных побед
Разница забитых и пропущенных мячей
Количество забитых мячей
Ну а по игре-другой вопрос, вели то в плюс два в любом случае
Личные встречи: Количество набранных очков - ровно
Личные встречи: Количество побед - ноль-ровно
Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей - ровно 3-3
Личные встречи: Количество забитых мячей 3-3 ровно
Количество одержанных побед : у КС 7, у Динамо 6...
с чего Динамо выше КС?