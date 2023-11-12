«Динамо» вышло на 3-е место после победы над «Оренбургом». Команда Лички не проигрывает 8 матчей подряд

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Футбол

«Динамо» набрало 25 очков в Мир РПЛ и поднялось на 3-е место.

Команда тренера Марцела Лички обыграла «Оренбург» (2:0) в 15-м туре РПЛ.

Москвичи имеют столько же очков, сколько и «Крылья Советов» и ЦСКА, но опережают их по дополнительным показателям. «Краснодар» лидирует с 32 баллами, «Зенит» идет вторым с 30 очками.

«Динамо» не проигрывает 8 матчей во всех турнирах: 4 победы, 4 ничьих. В следующем туре команда сыграет с ЦСКА.

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28 комментариев

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Денис Бояров
тур назад была 1 победа в 6 играх, теперь 8 матчей без поражений, вот и доверяй статистике
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Ответ Денис Бояров
тур назад была 1 победа в 6 играх, теперь 8 матчей без поражений, вот и доверяй статистике
статистика на то и статистика что бы ей вертеть как хочешь...
+17
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+17
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Пашка Донофф
Наконец-то норм игра без трясучки в конце
+16
-1
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Ответ vadyan63
А с чего вдруг Крылья опередили?
25 очков у трех команд, в матчах между ними тремя у Динамо 4 очка, у Крыльев 2, у ЦСКА 1
+14
-1
+13
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Ответ Сергей Алгаш
ну выиграли они у ЦСКА, должны быть на 4 месте, что-то я первый раз слышу о таких показателях как вы сказали
При равенстве набранных очков команды располагаются в турнирной таблице РПЛ сезона 2023-2024 согласно следующим дополнительным показателям:

Личные встречи: Количество набранных очков
Личные встречи: Количество побед
Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей
Личные встречи: Количество забитых мячей
Количество одержанных побед
Разница забитых и пропущенных мячей
Количество забитых мячей
+8
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+8
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Dm_Tomson
Недобрали приличное количество очков. Остаётся только вспоминать те матчи в которых выигрывали в один-два мяча, и упускали победу
+9
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Railway/
Много глупых ничьих у них в этом сезоне
+8
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ECB
Наконец-то, выиграли без инфарктной концовки... Молодцы !!! Правда, опять разбазарили кучу моментов, но всё равно молодцы !!! Удачи в следующих играх !!!
+5
0
+5
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dimur
Ответ vadyan63
С Крыльями: Личные встречи: Количество набранных очков - ровно Личные встречи: Количество побед - ноль-ровно Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей - ровно 3-3 Личные встречи: Количество забитых мячей 3-3 ровно Количество одержанных побед : у КС 7, у Динамо 6... с чего Динамо выше КС?
У ЦСКА столько же очков. И личные встречи считают по трем командам.
+4
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+4
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Леонид Драга
Сегодня день Динамо. Хоккеисты тоже победили.
+3
0
+3
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Bansly
Ответ Пашка Донофф
Наконец-то норм игра без трясучки в конце
У Марцеля Лички - стальные яички
+2
0
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vadyan63
А с чего вдруг Крылья опередили?
+3
-1
+2
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Dm_Tomson
Ответ Константин Ловков
Если это про матч с Крыльями, то там скорее наоборот: и 1 очка не заслужили той игрой
Сочи и Рубин, ещё, например
Ну а по игре-другой вопрос, вели то в плюс два в любом случае
+3
-1
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ДМ-1чемпион
С победой СораДники! Ура!!!!!!!
+6
-4
+2
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0:4 на спотифай камп ноу
Я где то спал или что Недавно же была серия какая то отрицательная
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Pucheslav
Ответ FCDM
И не выигрывает почти столько же.
А Оренбург не победили разве ?
+2
-1
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Водяра
РПЛ - лига приколов где никто не выигрывает но и не проигрывает.
0
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Андоррский почтальон
Ответ FCDM
Ну да. Достижение. Есть чем гордиться, однозначно.
Ну стыдиться-то точно нечего.
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vadyan63
С Крыльями:
Личные встречи: Количество набранных очков - ровно
Личные встречи: Количество побед - ноль-ровно
Личные встречи: Разница забитых и пропущенных мячей - ровно 3-3
Личные встречи: Количество забитых мячей 3-3 ровно
Количество одержанных побед : у КС 7, у Динамо 6...
с чего Динамо выше КС?
+1
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Константин Ловков
Ответ vadyan63
на своей главной таблицу гляньте, динамо на 5 месте!
Сейчас поправим!
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vadyan63
на своей главной таблицу гляньте, динамо на 5 месте!
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Константин Бычков
Ответ Нагрузки Сборной
25 очков у трех команд, в матчах между ними тремя у Динамо 4 очка, у Крыльев 2, у ЦСКА 1
Бред полный всегда была количество мечей забитых,количество побед в чемпионате
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Константин Ловков
Ответ Dm_Tomson
Недобрали приличное количество очков. Остаётся только вспоминать те матчи в которых выигрывали в один-два мяча, и упускали победу
Если это про матч с Крыльями, то там скорее наоборот: и 1 очка не заслужили той игрой
+1
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