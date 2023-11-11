Месси – фанатам «Интер Майами»: «Следующий год будет еще лучше. Мы продолжим получать удовольствие и завоевывать титулы»

Лионель Месси обратился к болельщикам «Интер Майами».

Клуб из Флориды провел товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити» (1:2). Перед игрой показал фанатам свой 8-й «3олотой мяч».

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам за то, что пришли, за эту прекрасную церемонию. Для меня это нечто удивительное – разделить этот момент с вами. Я пробыл здесь недолго, но мне кажется, что прошло много времени.

Как я уже сказал в начале, я никогда не сомневался, что мне здесь понравится, и теперь у меня нет сомнений, что следующий год будет еще лучше.

Мы продолжим получать удовольствие, продолжим завоевывать титулы, и я надеюсь, что вы сможете поддерживать нас так же, как поддерживали с тех пор, как я приехал.

Это было потрясающе, и в следующем году нам предстоит вместе принять участие в важных турнирах. Спасибо вам всем и спокойной ночи», – сказал аргентинец.

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