Месси – фанатам «Интер Майами»: «Следующий год будет еще лучше. Мы продолжим получать удовольствие и завоевывать титулы»
Лионель Месси обратился к болельщикам «Интер Майами».
Клуб из Флориды провел товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити» (1:2). Перед игрой Месси показал фанатам свой 8-й «3олотой мяч».
«Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам за то, что пришли, за эту прекрасную церемонию. Для меня это нечто удивительное – разделить этот момент с вами. Я пробыл здесь недолго, но мне кажется, что прошло много времени.
Как я уже сказал в начале, я никогда не сомневался, что мне здесь понравится, и теперь у меня нет сомнений, что следующий год будет еще лучше.
Мы продолжим получать удовольствие, продолжим завоевывать титулы, и я надеюсь, что вы сможете поддерживать нас так же, как поддерживали с тех пор, как я приехал.
Это было потрясающе, и в следующем году нам предстоит вместе принять участие в важных турнирах. Спасибо вам всем и спокойной ночи», – сказал аргентинец.
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18.12.22
LEO MESSI KING
3+2 на ЧМ-2022 без пенок, это больше чем 4 пенки.
Вот у Роналду все голы на ЧМ-22 были с пенки. 0 с игры.
Теперь будет тащить Интер М.
Мужчина 31 декабря на фоне Кремля: Этот год был непростым
09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)
Месси = 7 раз.
Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41)
Найди здесь пеналду ?))) Подскажу даже Салах выше , его результат без пенальти это 11 место )))