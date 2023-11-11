Месси – фанатам «Интер Майами»: «Следующий год будет еще лучше. Мы продолжим получать удовольствие и завоевывать титулы»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Интер Майами Футбол

Лионель Месси обратился к болельщикам «Интер Майами».

Клуб из Флориды провел товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити» (1:2). Перед игрой Месси показал фанатам свой 8-й «3олотой мяч».

«Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам за то, что пришли, за эту прекрасную церемонию. Для меня это нечто удивительное – разделить этот момент с вами. Я пробыл здесь недолго, но мне кажется, что прошло много времени.

Как я уже сказал в начале, я никогда не сомневался, что мне здесь понравится, и теперь у меня нет сомнений, что следующий год будет еще лучше.

Мы продолжим получать удовольствие, продолжим завоевывать титулы, и я надеюсь, что вы сможете поддерживать нас так же, как поддерживали с тех пор, как я приехал.

Это было потрясающе, и в следующем году нам предстоит вместе принять участие в важных турнирах. Спасибо вам всем и спокойной ночи», – сказал аргентинец.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жук
Ответ Денис Ширинов
А я продолжу ходить пешком и получать 60 лямов, потом посавят на копе пенки с венесуэлой и мне дадут зм
нет) ты продолжишь ныть в комментах
+34
-11
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Месси уже пол года как по факту на пенсии в МЛС, чилит и играет в свое удовольствие. Ща еще и друга Суареса подгонят. И этого расслабона им всем хватит чтобы среди местных быть на уровне. Все всё понимают - да просто наслаждаются их игрой. И понимают фаны Месси, относимся к этому спокойно. А чего переживать? Чел все выиграл что можно в футболе. Лучший игрок за всю историю. Но хейтеры и глоры клубнички португальской злятся 😂😂😅 бегают тут на ветках доказывают что-то) скурпулезно подсчитывают голы своего кумира в арабской лиге со 100500ым рейтингом фифа, где уровень местных просто ребята из твоего двора, где по факту в четыре команды влили миллиарды евро чтобы пригласить пенсионеров европейских, и вот они там издеваются над местными. Да и пусть кому какое дело ? Но нет. Легион Артемок на серьезных щщах считает что это что-то да значит 😂😂😂
+31
-20
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
Ответ Александр Жук
объективно такого вызова в карьере кринжа ещё не было, перейти в последнюю команду чемпа и начать выигрывать трофеи, это сильно. Ну а Кринж просто футболист тепличных условий всю жизнь играл в гегемонах своих стран
да уж наш месси перешел играть в последнюю команду не из-за денег как рыгалду,а из-за амбиций
18.12.22
LEO MESSI KING
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ответ Денис Ширинов
А я продолжу ходить пешком и получать 60 лямов, потом посавят на копе пенки с венесуэлой и мне дадут зм
Откуда пошел бред про пенки?
3+2 на ЧМ-2022 без пенок, это больше чем 4 пенки.

Вот у Роналду все голы на ЧМ-22 были с пенки. 0 с игры.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жук
Ответ xQcoW
Этому пешеходу не стыдно такое говорить, когда его команда барахтается на дне
объективно такого вызова в карьере кринжа ещё не было, перейти в последнюю команду чемпа и начать выигрывать трофеи, это сильно. Ну а Кринж просто футболист тепличных условий всю жизнь играл в гегемонах своих стран
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ xQcoW
Этому пешеходу не стыдно такое говорить, когда его команда барахтается на дне
Стыдно обосраться за все 20 лет на 5 чм , забить гол волосами ,которого не забивал и клясться детьми , вот этот реально стыдно , и кричать я,я,я,я лучший , когда тебя выпнули в пески и ты ни кому не нужен ,а тренер сборной тебя сажает на лавку от греха подальше )))) стыдно когда без тебя сборная выигрыает евро , когда без тебя сборная может пройти 1/8 Чм , а с тобой нет ,даже люксебюург без тебя обыгрывает 9-0 , те ты баласт ,который занимает место молодых ,которые на две бошки сильнее тебя уже , а у тебя фантомные боли по Месси и ЧМ, те ты обосрался ,все это сравнение которое придумали СМИ ,оно лишь было на бумаге ,а на деле ты Роналду обосрался и твои фембойчики бегают везде по всем форумам и это говно подтирают ))))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глиномес
Месси легенда
Теперь будет тащить Интер М.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Ну, раз Месси пообещал... Он мастер. Пообещал, что чемпионом мира станет, и стал. Пообещал, что Баллон получит, и получил.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
А я продолжу ходить пешком и получать 60 лямов, потом посавят на копе пенки с венесуэлой и мне дадут зм
+17
-15
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Александр Жук
нет) ты продолжишь ныть в комментах
Зачем ты таким персонажам вообще что-то отвечаешь? Это же фанат Кринжа7, а этим всё сказано.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
Резюме: буду продолжать играть в свое удовольствие!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Мальчик: Следующий год будет еще лучше
Мужчина 31 декабря на фоне Кремля: Этот год был непростым
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ Aleksey Yashin
Мальчик: Следующий год будет еще лучше Мужчина 31 декабря на фоне Кремля: Этот год был непростым
Скорее, наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
Ответ atomio
Месси уже пол года как по факту на пенсии в МЛС, чилит и играет в свое удовольствие. Ща еще и друга Суареса подгонят. И этого расслабона им всем хватит чтобы среди местных быть на уровне. Все всё понимают - да просто наслаждаются их игрой. И понимают фаны Месси, относимся к этому спокойно. А чего переживать? Чел все выиграл что можно в футболе. Лучший игрок за всю историю. Но хейтеры и глоры клубнички португальской злятся 😂😂😅 бегают тут на ветках доказывают что-то) скурпулезно подсчитывают голы своего кумира в арабской лиге со 100500ым рейтингом фифа, где уровень местных просто ребята из твоего двора, где по факту в четыре команды влили миллиарды евро чтобы пригласить пенсионеров европейских, и вот они там издеваются над местными. Да и пусть кому какое дело ? Но нет. Легион Артемок на серьезных щщах считает что это что-то да значит 😂😂😂
С корешом и матэ вкуснее!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ответ Leon Petov
Конечно лучше, приедет Суарес нырять и пенки зарабатывать для пенальтиста
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Xm.md
Комментарий удален модератором
Месси не бьет пенальти, у него 0 голов с пенок в 2023
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Leon Petov
Конечно лучше, приедет Суарес нырять и пенки зарабатывать для пенальтиста
Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах.

09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)

Месси = 7 раз.

Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41)
Найди здесь пеналду ?))) Подскажу даже Салах выше , его результат без пенальти это 11 место )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Кашшай Чакырович
Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах. 09/10: Месси 🇦🇷 (45) 10/11: Месси 🇦🇷 (48) 11/12: Месси 🇦🇷 (59) 12/13: Месси 🇦🇷 (55) 13/14: Роналду 🇵🇹 (41) 14/15: Месси 🇦🇷 (52) 15/16: Суарес 🇺🇾 (55) 16/17: Месси 🇦🇷 (45) 17/18: Салах 🇪🇬 (43) 18/19: Месси 🇦🇷 (46) 19/20: Левановски 🇵🇱 (48) Месси = 7 раз. Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза 1) Месси 🇦🇷 (59) 2) Месси 🇦🇷 (55) 3) Суарес 🇺🇾 (55) 4)Месси 🇦🇷 (52) 5)Месси 🇦🇷 (48) 6)Левандовски 🇵🇱 (48) 7)Месси 🇦🇷 (46) 8)Месси 🇦🇷 (45) 9)Месси 🇦🇷 (45) 10)Салах 🇪🇬 (43) 11) Роналду 🇵🇹 (41) Найди здесь пеналду ?))) Подскажу даже Салах выше , его результат без пенальти это 11 место )))
По Трансфермаркту, у Роналду 58 голов в сезоне 13/14 и всего 9 пенок. Очередной фейк мессифана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий