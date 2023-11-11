Месси показал 8-й «3олотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси показал свой 8-й «3олотой мяч» болельщикам «Интер Майами».

Специальная церемония состоялась перед домашним товарищеским матчем с «Нью-Йорк Сити» (1:2).

36-летний аргентинец поблагодарил болельщиков «Интер Майами» за поддержку, выразил уверенность в том, что в следующем году клуб выступит гораздо лучше и продолжит выигрывать трофеи, после чего в честь Месси прошел золотой салют, а фанаты скандировали его имя.

Фото: www.intermiamicf.com

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60 комментариев

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Фарид Харисов
Когда-нибудь, лет через 10 каждый футбольный фанат проснется и даже не вспомнит, что писал в 2023 всякие глупости вроде "Холанда обокрали"

Да и сам сезон Холанда в 2023 будет помнить смутно. Что-то там замыкал, где-то позабивал покеры...

А вот Лео на ЧМ 2022 будут помнить все как образец гениальной индивидуальной и командной игры, как пример затащившего в одиночку главный турнир мира.
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benjamin92
Артемка, Ромашка и их тысячная армия аккаунтов смотрели церемонию в прямом эфире
+27
-8
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Фарид Харисов
Ответ Spiker1606
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Большое количество пенальти не отражает "заряженность судей"

если ты смотрел ЧМ 2022, то вспомнишь, что там почти каждая сборная играла в тошнотный автобус. Аргентина как раз одна из немногих, кто атаковал все 90 минут. Много моментов, значит много тусили в штрафной. ВАР + много моментов = много пенальти.
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Фарид Харисов
Ответ Vladislav Tovkovich
При всем уважении к Лео, но Холланд побил довольно таки древний рекорд АПЛ по количеству голов в первый (!) сезон
Ну, первый сезон, средний или последний не сильно важно.

Холанд молодец. Но когда на ЗМ стали пиарить ЕГО, а не Де Брюйне, то я стал надеяться на 8-ой для Месси.

Вот за КДБ я бы порадовался. Что он, что Месси — это именно атакующие футболисты, которые делают всё. Это тактика, эстетика, мозги и точность в одном. Такие для меня всегда котируются выше наконечников.
+11
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Любезный Коссутий
полностью заслуженный ЗМ
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clausevenzzz
Роналдо выиграл ЗМ за победу в ЧМ
Модрич выиграл ЗМ за MVP ЧМ
Роналду выиграл ЗМ за 60+ гол+пас
Рональдиньо выиграл ЗМ за блистатательную игру в лиге
36/35 летний Месси имеет это все
И конечно Холланд заслуживает того, что посмотрел как Месси выиграл свой 8-й бесконечный шар
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ DimaBayern
А какое отношение имеет Интер Майами к 8-му золотому мячу Месси? Ведь, как сказали организаторы, теперь ЗМ даётся за сезон. А в сезоне 2022/23 Месси играл за ПСЖ. Он должен был, по логике, показать свой ЗМ болельщикам парижского клуба.
это его мяч, он кому хочет, тому и показывает.
в чем проблема?))
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Gustavo Tiburzi
Ответ Spiker1606
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Назови хоть один ЧМ, где влияние капитана на команду было настолько огромным? Как в игровом, так и в ментальном плане? На уровне сборных Аргентине не было на равных в течении всего года и это в основном заслуга Месси! На клубном уровне уступил Холланду и игрокам Манчестер сити и Мбаппе, однако один из лучших ассистентов чемпиона Франции, плюс чемпионский гол! Как минимум в этом!
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Politruk
Объективно говоря, Интер Майями не имеет отношения к этому Золотому мячу, но американцы умеют сделать деньги на всём.
+7
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Любезный Коссутий
Ответ Cruel Snake
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почему бредятина-то?
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Greatest Of All Time
Ответ Vladislav Tovkovich
При всем уважении к Лео, но Холланд побил довольно таки древний рекорд АПЛ по количеству голов в первый (!) сезон
При всем уважении к Холанду, Месси выиграл ЧМ, который 36 лет Аргентина не выигрывал.
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Илья Мурашов
Ответ Spiker1606
В чём влияние? Если бы не судьи, Аргентина не дошла бы до финала. Первый матч против Саудовской Аравии показал чего стоит Аргентина без судей. А в остальных матчах уже включились судьи.
То есть, это арбитры мешали голландцам и французам нормально пробить пенальти?
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Илья Мурашов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Какое огромное влияние? Он сыграл действительно круто 1 матч ЧМ. Напридумывали уже, что в соло выиграл ЧМ. Аргентина на ЧМ лучшей не была в игровом плане. Аргентина прставила рекорд пенальти на ЧМ вот это факт! Если бы судьи объективно судили эту команду, то команда должна была получить несколько удалений. Про клубный футбол тут вообще и говорить нечего, 1/8 ЛЧ и позорный вылет. Статистика в ЛЧ 4+4, из них 3+3 - это Маккаби ))
Рекорд пенальти? На ЧМ 1966 Эйсебио забил 4 пенальти, как и Месси в 2022. Это при том, что тогда ЧМ состоял из 6-ти матчей, а сейчас из 7-ми. Где рекорд?
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DimaBayern
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален модератором
Да, болелам ПСЖ.
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GOAT❤️🇦🇷
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DimaBayern
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
это его мяч, он кому хочет, тому и показывает. в чем проблема?))
Понятно, что это индивидуальный приз и это уже решение Месси. Но он его выиграл за сезон 2022/23, а он тогда играл за ПСЖ.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Фарид Харисов
Когда-нибудь, лет через 10 каждый футбольный фанат проснется и даже не вспомнит, что писал в 2023 всякие глупости вроде "Холанда обокрали" Да и сам сезон Холанда в 2023 будет помнить смутно. Что-то там замыкал, где-то позабивал покеры... А вот Лео на ЧМ 2022 будут помнить все как образец гениальной индивидуальной и командной игры, как пример затащившего в одиночку главный турнир мира.
Ты же сам себе противоречишь. Пишешь отдельно про чм в ноябре-декабре 22 года, который реально многим запомнится временем проведения, и противопоставляешь этому отрезок в 9 месяцев, когда холланд всех удивлял тем, что он перенес супер результативность в АПЛ и какой это топ трансфер. И требл все будут так же помнить, как помнят требл МЮ 99 года. И ничего, спустя 24 года все это помнят

Глоры месси такие же как глоры роналду - нет никого кроме их любимчиков
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Greatest Of All Time
Король Лео и его 8 ЗМ.
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Hi Hi
Ответ Илья Мурашов
В МЛС больше игроков обладателей ЗМ, чем в Европе и СА вместе взятые.
МЛС - 1: Месси
СА - 2: Роналду и Бензема
Европа - 1: Модрич
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Фарид Харисов
Ответ Politruk
Объективно говоря, Интер Майями не имеет отношения к этому Золотому мячу, но американцы умеют сделать деньги на всём.
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Ответ benjamin92
Артемка, Ромашка и их тысячная армия аккаунтов смотрели церемонию в прямом эфире
Золотой мяч необходимо отменить. Это
чистый подкуп - иначе никак не назовешь. Кража на глазах у всего мира Переоцененность стероидного искуственно выведенного ногомячиста
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Michael Kazmin
Нью-Йорк не проявил должного уважения и обыграл Интер, почти не заметив лауреата.
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Макгрэди номер 1
Лайк, подписка, клик-клик-клик.
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ML26
Ответ Фарид Харисов
Когда-нибудь, лет через 10 каждый футбольный фанат проснется и даже не вспомнит, что писал в 2023 всякие глупости вроде "Холанда обокрали" Да и сам сезон Холанда в 2023 будет помнить смутно. Что-то там замыкал, где-то позабивал покеры... А вот Лео на ЧМ 2022 будут помнить все как образец гениальной индивидуальной и командной игры, как пример затащившего в одиночку главный турнир мира.
Месси красавец, спору нет, но в одиночку? Серьезно?
Энцо, Макалистер, Де Поль, Альварес выжигали своим прессингом траву, тем самым давали свободу Месси и освобождали его от черновой работы. Мартинес тащит пенальти раз за разом и на последней секунде финала делает невообразимый сейв, это что? Фанатики со всем с ума посходили
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Фарид Харисов
Ответ ML26
Месси красавец, спору нет, но в одиночку? Серьезно? Энцо, Макалистер, Де Поль, Альварес выжигали своим прессингом траву, тем самым давали свободу Месси и освобождали его от черновой работы. Мартинес тащит пенальти раз за разом и на последней секунде финала делает невообразимый сейв, это что? Фанатики со всем с ума посходили
Образно выразился. Когда я говорю "в одиночку" я не имею ввиду, что он там один бегал, а остальные пешком ходили и не спасали.

Мартинез молодей за топовую концовку финала, но в целом по турниру мог и лучше играть. Месси отработал от звонка до звонка каждый матч, от того я и говорю "В одиночку", он принес пользу как ассистент, как лидер, как бомбардир и дирижёр, именно фактор его игры сделал победы Аргентины такими эффектными и безоговорочными.
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