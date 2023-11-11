Месси показал 8-й «3олотой мяч» болельщикам «Интер Майами»

показал свой 8-й «3олотой мяч» болельщикам « ».

Специальная церемония состоялась перед домашним товарищеским матчем с «Нью-Йорк Сити» (1:2).

36-летний аргентинец поблагодарил болельщиков «Интер Майами» за поддержку, выразил уверенность в том, что в следующем году клуб выступит гораздо лучше и продолжит выигрывать трофеи, после чего в честь Месси прошел золотой салют, а фанаты скандировали его имя.

Фото: www.intermiamicf.com

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