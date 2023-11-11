Месси показал 8-й «3олотой мяч» болельщикам «Интер Майами»
Лионель Месси показал свой 8-й «3олотой мяч» болельщикам «Интер Майами».
Специальная церемония состоялась перед домашним товарищеским матчем с «Нью-Йорк Сити» (1:2).
36-летний аргентинец поблагодарил болельщиков «Интер Майами» за поддержку, выразил уверенность в том, что в следующем году клуб выступит гораздо лучше и продолжит выигрывать трофеи, после чего в честь Месси прошел золотой салют, а фанаты скандировали его имя.
Фото: www.intermiamicf.com
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Да и сам сезон Холанда в 2023 будет помнить смутно. Что-то там замыкал, где-то позабивал покеры...
А вот Лео на ЧМ 2022 будут помнить все как образец гениальной индивидуальной и командной игры, как пример затащившего в одиночку главный турнир мира.
если ты смотрел ЧМ 2022, то вспомнишь, что там почти каждая сборная играла в тошнотный автобус. Аргентина как раз одна из немногих, кто атаковал все 90 минут. Много моментов, значит много тусили в штрафной. ВАР + много моментов = много пенальти.
Холанд молодец. Но когда на ЗМ стали пиарить ЕГО, а не Де Брюйне, то я стал надеяться на 8-ой для Месси.
Вот за КДБ я бы порадовался. Что он, что Месси — это именно атакующие футболисты, которые делают всё. Это тактика, эстетика, мозги и точность в одном. Такие для меня всегда котируются выше наконечников.
Модрич выиграл ЗМ за MVP ЧМ
Роналду выиграл ЗМ за 60+ гол+пас
Рональдиньо выиграл ЗМ за блистатательную игру в лиге
36/35 летний Месси имеет это все
И конечно Холланд заслуживает того, что посмотрел как Месси выиграл свой 8-й бесконечный шар
в чем проблема?))
Глоры месси такие же как глоры роналду - нет никого кроме их любимчиков
СА - 2: Роналду и Бензема
Европа - 1: Модрич
чистый подкуп - иначе никак не назовешь. Кража на глазах у всего мира Переоцененность стероидного искуственно выведенного ногомячиста
Энцо, Макалистер, Де Поль, Альварес выжигали своим прессингом траву, тем самым давали свободу Месси и освобождали его от черновой работы. Мартинес тащит пенальти раз за разом и на последней секунде финала делает невообразимый сейв, это что? Фанатики со всем с ума посходили
Мартинез молодей за топовую концовку финала, но в целом по турниру мог и лучше играть. Месси отработал от звонка до звонка каждый матч, от того я и говорю "В одиночку", он принес пользу как ассистент, как лидер, как бомбардир и дирижёр, именно фактор его игры сделал победы Аргентины такими эффектными и безоговорочными.