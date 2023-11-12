У «Реала» 8 побед и 2 ничьих за 10 последних матчей. Общий счет – 25:6

«Реал» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Валенсию» (5:1) в рамках 13-го тура .

Мадридцы в последний раз проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор они одержали во всех турнирах 8 побед и дважды сыграли вничью. Общий счет в этих играх – 25:6.

Далее « » встретится с «Кадисом» – это произойдет 26 ноября.

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