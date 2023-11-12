У «Реала» 8 побед и 2 ничьих за 10 последних матчей. Общий счет – 25:6
«Реал» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Валенсию» (5:1) в рамках 13-го тура Ла Лиги.
Мадридцы в последний раз проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор они одержали во всех турнирах 8 побед и дважды сыграли вничью. Общий счет в этих играх – 25:6.
Далее «Реал» встретится с «Кадисом» – это произойдет 26 ноября.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
❌ Куртуа, Аррисабалага, Милитао, Тчуамени, Гюлер, Себальос и Беллингем травмированы
⛔️ Рюдигер - дисквалификации
Не сбавлять обороты! Надеюсь, пауза на игры сборные не скажется на игре команды!
Всем травмированным - здоровья, всех ждём!