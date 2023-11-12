У «Реала» 8 побед и 2 ничьих за 10 последних матчей. Общий счет – 25:6

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 10 матчей.

Команда Карло Анчелотти сегодня разгромила «Валенсию» (5:1) в рамках 13-го тура Ла Лиги.

Мадридцы в последний раз проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор они одержали во всех турнирах 8 побед и дважды сыграли вничью. Общий счет в этих играх – 25:6.

Далее «Реал» встретится с «Кадисом» – это произойдет 26 ноября.

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23 комментария

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Ena Therapy
И это с многочисленными травмами игроков и без топовой девятки ( сегодняшний матч Родриго не в счёт) . Все таки Папа Карло проделывает отличную работу
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Panurge From hell
у Бразильских Нуньесов походу были комплексы,что они в тени Джуда.Как только он пропал,сразу же перестали транжирить моменты и стали потрясающе играть в завершении.
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corazón blanco
Сегодня играли с душой и горящими глазами, получил наслаждение от такой игры. Спасибо команде за красивую игру. С позитивным настроением команда уходит на международный перерыв. Единственное жаль, что все-таки пропустили и естественно поразил ворота Мадрид воспитанник, это уже своего рода классика)
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corazón blanco
Ответ Panurge From hell
у Бразильских Нуньесов походу были комплексы,что они в тени Джуда.Как только он пропал,сразу же перестали транжирить моменты и стали потрясающе играть в завершении.
Видно было, что для Винисиуса матч против Валенсии очень принципиален. Классно сыграл, хотел оформить хет-трик, но если бы не жадничал, оформил бы хет-трик его соотечественник.
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Игорь Новиков
Ответ Ena Therapy
И это с многочисленными травмами игроков и без топовой девятки ( сегодняшний матч Родриго не в счёт) . Все таки Папа Карло проделывает отличную работу
Папа крут 😎
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Руслан Ганбаров
Чего чего, но Реал с Пересом во главе вообще не лихорадит со сменой поколений. Барселона же порой умудряется из супер клуба превращаться в испанский Аякс.
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xDe xDe
Ответ Panurge From hell
так он бы размазал её ещё больше бы,если бы отдал Родриго на пустые и не бил с острого угла в окружении защитников.
Ну да, тут согласен, конечно. Вини спокойно мог, как делал уже десятки раз, отдавать Родриго на пустые. Причём дважды. Но, очевидно, ему самому хотелось напихать валенсийцам.
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Panurge From hell
Ответ xDe xDe
Так Джуниор и не был жадным игроком никогда. Здесь явно дело именно в самой Валенсии, на которой бразилец хотел верхом поездить в ответ на тот пинок Паулисты в прошлом году. Без провокаций - чистым футболом.
так он бы размазал её ещё больше бы,если бы отдал Родриго на пустые и не бил с острого угла в окружении защитников.
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xDe xDe
Ответ Panurge From hell
Винисиус в целом раздражает частым отсутствием тонкости.Если бы он не жадничал с мячом и не лез в обыгрыш на 3 соперников,никакой Мбаппе был бы не нужен.
Так Джуниор и не был жадным игроком никогда. Здесь явно дело именно в самой Валенсии, на которой бразилец хотел верхом поездить в ответ на тот пинок Паулисты в прошлом году. Без провокаций - чистым футболом.
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Panurge From hell
Ответ corazón blanco
Видно было, что для Винисиуса матч против Валенсии очень принципиален. Классно сыграл, хотел оформить хет-трик, но если бы не жадничал, оформил бы хет-трик его соотечественник.
Винисиус в целом раздражает частым отсутствием тонкости.Если бы он не жадничал с мячом и не лез в обыгрыш на 3 соперников,никакой Мбаппе был бы не нужен.
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Турко Ибрагимов
и это без 8 игроков:

❌ Куртуа, Аррисабалага, Милитао, Тчуамени, Гюлер, Себальос и Беллингем травмированы

⛔️ Рюдигер - дисквалификации
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xDe xDe
Ответ corazón blanco
Сегодня играли с душой и горящими глазами, получил наслаждение от такой игры. Спасибо команде за красивую игру. С позитивным настроением команда уходит на международный перерыв. Единственное жаль, что все-таки пропустили и естественно поразил ворота Мадрид воспитанник, это уже своего рода классика)
Да это прописанный скрипт, уже можно внимания даже не обращать. Скорее, если этого не происходит, считай, какой-то сбой случился)
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Аврал
Ответ Panurge From hell
Винисиус в целом раздражает частым отсутствием тонкости.Если бы он не жадничал с мячом и не лез в обыгрыш на 3 соперников,никакой Мбаппе был бы не нужен.
Поставил бы пять плюсов если бы мог)
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serhio_ramos_
Дядя Риго опять страдает😁
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Аврал
Нормально.Без дифирамбов,обычный поход по сезону.Не расслаблять булки.
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GJ yanowayler
Если не смотреть на статус соперников, то в принципе результат не плохой
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Важные голы для бразильцев, особенно для Родриго. Придадут уверенность.
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Мел Тур
Молодцы счет должен был быть больше несколько явных пенальти не заметил слепой судья и слепой вар
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Жаль Валенсию. Так угробить одну из сильнейших команд Испании..
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JENNINGS
И это при половине состава травмированных игроков!
Не сбавлять обороты! Надеюсь, пауза на игры сборные не скажется на игре команды!
Всем травмированным - здоровья, всех ждём!
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Real_v_dushe
Отличная игра, даже в ничейных матчах должны были побеждать. Вратари играют к слову очень неплохо у нас в этом сезоне, всё-таки год назад не хватало нам их стабильно высокой игры.
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