Клопп о минуте молчания в День памяти павших: «Я благодарю за жертвы, которые позволили мне стать свободным. Молюсь, чтобы человечество извлекло уроки из своих прошлых ошибок»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Политика история Футбол

Юрген Клопп высказался о Дне памяти павших.

Сегодня, 12 ноября, «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом» в рамках 12-го тура АПЛ. Начало матча – в 17:00 по московскому времени. 

Перед началом игры пройдет минута молчания, посвященная Дню памяти павших. Это памятный день в странах Британского содружества наций, отмечаемый ежегодно 11 ноября и призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.

«Перед началом матча в воскресенье все мы на «Энфилде», а также те, кто смотрит матч дома, сделаем паузу в знак памяти – как и всегда в это время года.

Я знаю, что среди болельщиков будут люди, которые служили в вооруженных силах, и те, кто потерял родственников и дорогих им людей в ходе конфликтов. Несмотря на то, что я не из этой страны, я всегда воспринимал этот обычай как возможность предаться воспоминаниям – именно этому он и посвящен. 

Когда я замолкаю, я испытываю чувство благодарности за жертвы, которые позволили мне стать свободным, но также молюсь о том, чтобы человечество стало лучше и извлекло уроки из своих прошлых ошибок. О ком бы вы ни думали в это время размышлений, я надеюсь, что ваше сердце в этот момент наполнено любовью и состраданием», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ну как видим люди не склонны учиться на ошибках прошлого. Каждый раз политики думают, что они умнее прошлых поколений, но вот итог часто оказывается одним и тем же
+36
-6
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ster3
Мне кажется неуместным это действо проводить на футбольных матчах. В этом много политики. Вот например охота игрокам чьи страны воевали против англичан отдавать память английским военным?
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Qqqubik
Ответ #SharkTeam
Ох уж эти европейцы, все вспоминают и вспоминают войну, которой больше 100 лет уже. Красные маки - "европейские традиции". 9 мая - "победобесие" по мнению некоторых
Упустил момент: а они тоже проводят военные парады с ракетами и авиацией; обвешивают тачки ленточками, которые не снимают до следующего года; грозятся повторить?
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ох уж эти европейцы, все вспоминают и вспоминают войну, которой больше 100 лет уже.
Красные маки - "европейские традиции".
9 мая - "победобесие" по мнению некоторых
+27
-18
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Солдаты Британского содружества, погибшие в конфликтах с участием Великобритании, помогли Клоппу стать свободным.
©
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Великобритания одна из самых колонизаторных стран, о какой свободе он говорит...?
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Обычная речь для таких моментов, но найдутся люди, которые доколупаются до каждого слова
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
хорошие и правильные слова. в комментарии тут же повылезали почитатели киселёва, и с криками начали кидать предъявы стране за 100, 200, 300, n-нное количество лет. а такое можно высказать абсолютно любой стране в мире, в том числе и той, где живут данные комментаторы.

Мы с вами не ответственны за то, что случилось в прошлом, до нашего рождения. Но мы с вами ответственны за то, чтобы это не повторилось. Именно это нужно знать и помнить.
+18
-16
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Ответ Назар Игорь
И серб Неманя Видич это доказал.
Матич же
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Ответ Игорь Новиков
Увы, обычные люди в массе своей тоже не умнеют в этом смысле. Или им искусно не дают умнеть. Прогресс идет семимильными шагами, а базовых вещей многие до сих пор не понимают. И делают ужасные вещи, позволяют себя использовать в этом.
Комментарий достойный спортивного сайта!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ <~Inter~>
Ну как видим люди не склонны учиться на ошибках прошлого. Каждый раз политики думают, что они умнее прошлых поколений, но вот итог часто оказывается одним и тем же
Увы, обычные люди в массе своей тоже не умнеют в этом смысле. Или им искусно не дают умнеть. Прогресс идет семимильными шагами, а базовых вещей многие до сих пор не понимают. И делают ужасные вещи, позволяют себя использовать в этом.
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ Qqqubik
Упустил момент: а они тоже проводят военные парады с ракетами и авиацией; обвешивают тачки ленточками, которые не снимают до следующего года; грозятся повторить?
американцы и англичане не грозятся, а всë время кого-то бомбят
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Ответ Игорь Новиков
Увы, обычные люди в массе своей тоже не умнеют в этом смысле. Или им искусно не дают умнеть. Прогресс идет семимильными шагами, а базовых вещей многие до сих пор не понимают. И делают ужасные вещи, позволяют себя использовать в этом.
личный опыт ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Контрольный выстрел
Хорошая речь) Очередное доказательство, что спортсмены не очень умны.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Клопп поминает англичан, убитых немцами. Немцев, убитых англичанами, не поминают...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Да уж, о британском солдате - только с любовью и состраданием в сердце, больше никак.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gninnur esrever*
Свободным? Хм......
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ ftre65fr65t
Не передергивай. Европейцы вспоминают войну без пошлости и собственно победобесия, это день памяти, а не политическая скрепа
их проблемы.
Для нашей страны эта война слишком большой отпечаток нанесла, это очень очень важная часть истории.
Мы например 1 мировую можно сказать не вспоминаем, а эти вон как. Так может это у них победобесие как раз?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Контрольный выстрел
Хорошая речь) Очередное доказательство, что спортсмены не очень умны.
и лишь в комментариях на спорцру сплошь академики да профессора социологии, политологии и мировой истории, эксперты по абсолютно всем вопросам нашего мира, иначе просто и быть не может, ведь они смотрят самый правдивый в мире российский телек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
каток Третьяка
Ответ bestvideox
Великобритания одна из самых колонизаторных стран, о какой свободе он говорит...?
о своей, что он не является рабом... ваш КЭП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ Виктор Войнов
личный опыт ?
В том числе и да. Долго был в плену каких-то иллюзий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Ответ Игорь Новиков
В том числе и да. Долго был в плену каких-то иллюзий.
так мы все в мартице живём. ты думаешь что был в плену иллюзий и вышел, но ничего не поменялось....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ ster3
Мне кажется неуместным это действо проводить на футбольных матчах. В этом много политики. Вот например охота игрокам чьи страны воевали против англичан отдавать память английским военным?
И серб Неманя Видич это доказал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Бутко
Ответ Pigmalion
Матич же
а когда сербы против англичан воевали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Ответ Виктор Бутко
а когда сербы против англичан воевали?
Ну Британия Югославию же бомбила в 1999.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий