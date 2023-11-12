Клопп о минуте молчания в День памяти павших: «Я благодарю за жертвы, которые позволили мне стать свободным. Молюсь, чтобы человечество извлекло уроки из своих прошлых ошибок»
Юрген Клопп высказался о Дне памяти павших.
Сегодня, 12 ноября, «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом» в рамках 12-го тура АПЛ. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.
Перед началом игры пройдет минута молчания, посвященная Дню памяти павших. Это памятный день в странах Британского содружества наций, отмечаемый ежегодно 11 ноября и призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.
«Перед началом матча в воскресенье все мы на «Энфилде», а также те, кто смотрит матч дома, сделаем паузу в знак памяти – как и всегда в это время года.
Я знаю, что среди болельщиков будут люди, которые служили в вооруженных силах, и те, кто потерял родственников и дорогих им людей в ходе конфликтов. Несмотря на то, что я не из этой страны, я всегда воспринимал этот обычай как возможность предаться воспоминаниям – именно этому он и посвящен.
Когда я замолкаю, я испытываю чувство благодарности за жертвы, которые позволили мне стать свободным, но также молюсь о том, чтобы человечество стало лучше и извлекло уроки из своих прошлых ошибок. О ком бы вы ни думали в это время размышлений, я надеюсь, что ваше сердце в этот момент наполнено любовью и состраданием», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Мы с вами не ответственны за то, что случилось в прошлом, до нашего рождения. Но мы с вами ответственны за то, чтобы это не повторилось. Именно это нужно знать и помнить.
Для нашей страны эта война слишком большой отпечаток нанесла, это очень очень важная часть истории.
Мы например 1 мировую можно сказать не вспоминаем, а эти вон как. Так может это у них победобесие как раз?