Клопп о минуте молчания в День памяти павших: «Я благодарю за жертвы, которые позволили мне стать свободным. Молюсь, чтобы человечество извлекло уроки из своих прошлых ошибок»

Юрген Клопп высказался о Дне памяти павших.

Сегодня, 12 ноября, « » встретится с «Брентфордом» в рамках 12-го тура . Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

Перед началом игры пройдет минута молчания, посвященная Дню памяти павших. Это памятный день в странах Британского содружества наций, отмечаемый ежегодно 11 ноября и призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.

«Перед началом матча в воскресенье все мы на «Энфилде», а также те, кто смотрит матч дома, сделаем паузу в знак памяти – как и всегда в это время года.

Я знаю, что среди болельщиков будут люди, которые служили в вооруженных силах, и те, кто потерял родственников и дорогих им людей в ходе конфликтов. Несмотря на то, что я не из этой страны, я всегда воспринимал этот обычай как возможность предаться воспоминаниям – именно этому он и посвящен.

Когда я замолкаю, я испытываю чувство благодарности за жертвы, которые позволили мне стать свободным, но также молюсь о том, чтобы человечество стало лучше и извлекло уроки из своих прошлых ошибок. О ком бы вы ни думали в это время размышлений, я надеюсь, что ваше сердце в этот момент наполнено любовью и состраданием», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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