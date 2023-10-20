Кержаков о призывах поменять вратаря в «Зените»: «Краснодар» вряд ли готов отпустить Сафонова. А остальные плюс-минус равны»
Михаил Кержаков оценил призывы купить нового вратаря для «Зенита».
– Вы столько лет в «Зените», но каждое трансферное окно то и дело разговоры о необходимости купить нового вратаря. Как реагируете?
– Так было всегда. Это классика. И когда Малафеев играл, и потом Лодыгин. Ничего нового.
– Почему так происходит?
– Наверное, кого-то не устраивает класс вратарей, кто-то хочет более сильного. Не суть. По поводу меня – просто стечение обстоятельств. Вопреки всему я в «Зените» (улыбается).
– На полевых игроков «Зенит» тратит много денег, на вратаря – нет.
– Давайте по фактам, абстрагируемся от меня. Берем прошлый сезон – какого голкипера нужно было брать? Это если мы говорим о россиянах. Ценники были не просто неадекватные, а сверхнеадекватные. Есть Акинфеев – икона последних 20 лет, легенда. Он даже не обсуждается.
Кто еще? Матвей Сафонов из «Краснодара». По потенциалу – да, вопросов нет. Но вряд ли краснодарцы готовы его отпустить. А остальные вратари плюс-минус равны. Переплачивать за голкипера, который чуть сильнее другого, нецелесообразно, – сказал вратарь «Зенита».
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