У Родриго дубль и 2 голевых паса Винисиусу в матче «Реала» с «Валенсией»
Родриго поучаствовал в четырех голах «Реала» в ворота «Валенсии».
Бразилец сперва отдал два голевых паса соотечественнику Винисиусу Жуниору – на 42-й и 49-й минутах. Затем 22-летний вингер забил сам – на 50-й и 84-й.
Всего в текущем чемпионате Испании на счету Родриго 3 гола и 3 голевых паса за 13 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Вини и Родриго это же два распиаренных бруска, которые за 1 матч сделали больше результативных действи, чем нераспиаренные Торрес, Фелиш, Гави за весь отрезок в чемпионате.
Но матча оч хорош, прям зажигает