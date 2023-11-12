У Родриго дубль и 2 голевых паса Винисиусу в матче «Реала» с «Валенсией»

Родриго поучаствовал в четырех голах «Реала» в ворота «Валенсии».

Бразилец сперва отдал два голевых паса соотечественнику – на 42-й и 49-й минутах. Затем 22-летний вингер забил сам – на 50-й и 84-й.

Всего в текущем чемпионате на счету 3 гола и 3 голевых паса за 13 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?