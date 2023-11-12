У Родриго дубль и 2 голевых паса Винисиусу в матче «Реала» с «Валенсией»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Родриго поучаствовал в четырех голах «Реала» в ворота «Валенсии».

Бразилец сперва отдал два голевых паса соотечественнику Винисиусу Жуниору – на 42-й и 49-й минутах. Затем 22-летний вингер забил сам – на 50-й и 84-й.

Всего в текущем чемпионате Испании на счету Родриго 3 гола и 3 голевых паса за 13 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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corazón blanco
Сегодня был прекрасен, а как с обороной Валенсии разобрался в первом тайме? Шикарная игра, надеюсь это придаст ему уверенности и будет лицезреть нечто подобное, как можно чаще.
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Araminho
Ну наконец, а то я думал он проснется только к полуфиналу ЛЧ.
+11
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f0rmoceft
Радует, что Вини и Родриго потихоньку начинают набирать форму. Отличная игра команды!
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Ханс Ланда
Так, ну что, где Гуру и Ригобер?
Вини и Родриго это же два распиаренных бруска, которые за 1 матч сделали больше результативных действи, чем нераспиаренные Торрес, Фелиш, Гави за весь отрезок в чемпионате.
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Gon3a1e5@mail.ru
И в итоги мвп дали Винни
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King_X
Весь сезон как мешок играл
Но матча оч хорош, прям зажигает
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Гномович!
Родриго за один матч забил больше чем Гави и Педри вместе взятых в этом сезоне.
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