Кике Флорес о поведении Винисиуса: «Нельзя требовать от молодых людей, чтобы они резко повзрослели. Таких игроков нужно любить и поощрять, чтобы они оставались собой на поле»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Кике Флорес Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Кике Флорес высказался о скандалах вокруг Винисиуса Жуниора.

– Вам не кажется, что есть средства массовой информации, которые переходят черту и раздувают пламя?

– Определенные СМИ должны работать на тех, кто их читает, это логично. В противостоянии Винисиуса с определенным сектором трибуны произошла ситуация, которую каждый интерпретирует так, как ему кажется правильным.

Чего нельзя делать, так это возлагать ответственность на всех болельщиков за то, что делали немногие из них. В любом случае, история с Винисиусом – это более общая проблема, она ни в коем случае не ограничивается «Валенсией». Развитие ситуации будет зависеть от самого игрока и от того, как он будет развиваться в своем поведении.

– Должен ли Винисиус приложить больше усилий, чтобы изменить свое отношение? Даже Пуйоль вызвался помочь ему…

– У парня есть лучший учитель, которого можно найти, чтобы исправить свое поведение. Мало кто может сравняться с Анчелотти в плане его общительности и эмпатии, если такие люди вообще есть.

Если Винисиус еще не исправил некоторые аспекты, то это потому, что он находится на пути к этому. Нельзя требовать от молодых людей, чтобы они резко повзрослели. От Винисиуса многого требуют с тех пор, как он приехал, и по мере того, как он достигает поставленных целей, мы просим от него большего. И, кроме того, мы призываем к спокойствию самого сложного игрока из всех, потому что его игра вызывает замешательство и недоумение у соперника.

Таких игроков нужно любить и поощрять, чтобы они не переставали быть такими, какие они есть на поле. Он будет постепенно работать над поведением, и все, кто его окружает, должны внести свой вклад в это, – сказал бывший тренер «Валенсии» и «Хетафе». 

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12 комментариев

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rigobersong
Причем тут возраст, если человек гниль, то это навсегда:)) Кстати винисиусу 23 уже достаточно взрослый человек:) Так что оправдание винисиуса просто смешны:))
+24
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Кино Музыка
Поощрять???
+11
-4
+7
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Тухель
До какого возраста идет эта молодость? Я понимаю, если бы ему было 5 лет, ну ладно переходный возраст и подросток лет в 15 тоже херню может творить, но ему уже 23 года. Человек в 23 уже полностью отвечает за свои поступки.
Это тоже самое, как про Мбаппе говорят что он молодой и у него всё впереди, хотя ему скоро уже 25 и далеко не все игроки мира держат топ уровень даже до 35 лет, да многие и после 30 уже прям дико начинают сдавать, особенно игроки у которых главный плюс это физика.
+4
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Benjamin
Прикормленный пересом тренеришка
+2
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Санитар-волк
Ему не 13 лет. Пора уже и давать понять, что вариант "весь мир плохой - я хороший" немножечко неверен.
+2
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Игорь Климов
Винисиусу просто нужно объяснить как себя вести на поле, и вне его.
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Сергей Максимюк
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rigobersong
Ответ Сергей Максимюк
Комментарий удален модератором
Это дело культуры и окружения, в Мадриде всегда поощряли таких негодяев это нормально. Когда Пепе избивал игрока Хетафе, когда Рамос травмировал Салаха и не только, когда Каземиро прямыми ногами выносил соперника, когда Зидан бил Матрикса и т.д. Один подлый поступок за другим, это мадридское ДНК:) При этом болельшики мадрида это никогда не осуждают, в их системе координат это нормально:))
+9
-9
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