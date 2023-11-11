Кике Флорес о поведении Винисиуса: «Нельзя требовать от молодых людей, чтобы они резко повзрослели. Таких игроков нужно любить и поощрять, чтобы они оставались собой на поле»

Кике Флорес высказался о скандалах вокруг Винисиуса Жуниора.

– Вам не кажется, что есть средства массовой информации, которые переходят черту и раздувают пламя?

– Определенные СМИ должны работать на тех, кто их читает, это логично. В противостоянии Винисиуса с определенным сектором трибуны произошла ситуация, которую каждый интерпретирует так, как ему кажется правильным.

Чего нельзя делать, так это возлагать ответственность на всех болельщиков за то, что делали немногие из них. В любом случае, история с Винисиусом – это более общая проблема, она ни в коем случае не ограничивается «Валенсией». Развитие ситуации будет зависеть от самого игрока и от того, как он будет развиваться в своем поведении.

– Должен ли Винисиус приложить больше усилий, чтобы изменить свое отношение? Даже Пуйоль вызвался помочь ему…

– У парня есть лучший учитель, которого можно найти, чтобы исправить свое поведение. Мало кто может сравняться с в плане его общительности и эмпатии, если такие люди вообще есть.

Если Винисиус еще не исправил некоторые аспекты, то это потому, что он находится на пути к этому. Нельзя требовать от молодых людей, чтобы они резко повзрослели. От Винисиуса многого требуют с тех пор, как он приехал, и по мере того, как он достигает поставленных целей, мы просим от него большего. И, кроме того, мы призываем к спокойствию самого сложного игрока из всех, потому что его игра вызывает замешательство и недоумение у соперника.

Таких игроков нужно любить и поощрять, чтобы они не переставали быть такими, какие они есть на поле. Он будет постепенно работать над поведением, и все, кто его окружает, должны внести свой вклад в это, – сказал бывший тренер «Валенсии» и «Хетафе».

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