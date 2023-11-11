Обамеянг о «Барселоне»: «Лучшие 6 месяцев в моей карьере. Никогда не получал такого удовольствия от футбола и тренировок. Я даже в выходные приезжал позаниматься»

Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил хорошие воспоминания о «Барселоне».

«Это было здорово. Лучшие шесть месяцев в моей карьере, думаю.

Я никогда не получал такого удовольствия от игры в футбол и от тренировок. Я даже в выходные приезжал на тренировки. Говорю вам, это было невероятно», – заявил форвард, выступающий за « », в интервью Amazon Prime.

выступал за «Барселону» в 2022 году. За 18 игр в он отметился 11 голами.

Подробно со статистикой габонца можно ознакомиться здесь.

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