Обамеянг о «Барселоне»: «Лучшие 6 месяцев в моей карьере. Никогда не получал такого удовольствия от футбола и тренировок. Я даже в выходные приезжал позаниматься»

Теги Марсель Барселона лига 1 Франция Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг сохранил хорошие воспоминания о «Барселоне».

«Это было здорово. Лучшие шесть месяцев в моей карьере, думаю.

Я никогда не получал такого удовольствия от игры в футбол и от тренировок. Я даже в выходные приезжал на тренировки. Говорю вам, это было невероятно», – заявил форвард, выступающий за «Марсель», в интервью Amazon Prime.

Обамеянг выступал за «Барселону» в 2022 году. За 18 игр в Ла Лиге он отметился 11 голами.

Подробно со статистикой габонца можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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sundance
Он так классно вписался и играл, до сих пор не пойму, почему они его не оставили.
+6
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Bazilic
Герой темного времени
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CriminalJoint62
Молодец. Челси загубил карьеру очередному таланту
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Pearson Ross
Обамеянг знатно потроллил два лондонских средняка
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Aibek Mak
Обамеянг отдавал всего себя в этих играх. Думаю он бы больше пользы принес чем тот же Лева
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Roman Betenya
Ответ sundance
Он так классно вписался и играл, до сих пор не пойму, почему они его не оставили.
Тоже не пойму, блеснул и снова пропал в английском болоте. На том этапе в составе Барсы вообще были какие-то странные перетасовки.
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