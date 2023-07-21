«Марсель» объявил о переходе Обамеянга из «Челси»

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Марсель».

Французский клуб подтвердил переход 34-летнего нападающего.

«Марсель» не уточнил детали контракта. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение габонца будет действовать до 2026 года.

Ранее сообщалось, что « » отпустит футболиста в «Марсель» бесплатно.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забил один гол в 15 матчах АПЛ.

Фото: официальный сайт «Марселя»