«Марсель» объявил о переходе Обамеянга из «Челси»

Теги Марсель Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы фото Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Марсель».

Французский клуб подтвердил переход 34-летнего нападающего.

«Марсель» не уточнил детали контракта. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение габонца будет действовать до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» отпустит футболиста в «Марсель» бесплатно.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забил один гол в 15 матчах АПЛ.

Фото: официальный сайт «Марселя»

24 комментария

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Бронислав Каминский
На тотальном классе станет лучшим бомбардиром Лиги1
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Filipp Gorski
Наконец то Марселине подписывают игроков
После всех мучений с Бильбао хоть какое то разнообразие есть
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Dauren Ussenov
Спасибо, Марсель. Теперь это ваша проблема.
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Amir Bayash
эх, а ведь мы за него отдали 13 лямов + алонсо... зато целых три гола забил на весь сезон
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mancunian82
Ответ Surviving
Он же мечтал у барсуков играть)
Мечтать не вредно)
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NartApsua
Ответ Filipp Gorski
Наконец то Марселине подписывают игроков После всех мучений с Бильбао хоть какое то разнообразие есть
В Валенсии мучений у него было ещё больше) А вообще тренер отличный. Жаль, что никак не может найти свою команду.
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Фан КриРо7
А если плохо будет играть, замок ИФ недалеко, ну вы поняли 😄
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Никита Кожемяка
Нестареющий Пьер
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DolJun
после барсы так и не смог реанимировать карьеру. удачи
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gorlovin
Бэтмен пришёл навести порядок в Лиге 1)
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hustla story
интересно будет посмотреть на его связку с Санчесом
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Gornostaev
Всегда нравился как футболист - быстрый, пластичный, техничный и с ударом... На пике в Дортмунде и в первые два сезона в Арсенале был просто топ, но после недопонимания с Артетой немного сдал,, хотя был еще недолгий всплеск в Барселоне...
Марсель сейчас хороший вариант, там уже есть люди из Арсенала :). Не удивлюсь, если еще проявит себя и положит двадцатку за сезон... Удачи Пьеру!
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skvoznoi
Арсенал плавно перебрался в Лигу 1.
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Zemanuha
Теперь синим надо продать Зиеша, Одое и Лакаку.
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jexOn
Марсель усиливается лучше всех во Франции пока
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Sans Skeleton
просто праздник!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Surviving
Он же мечтал у барсуков играть)
А где он играл с января по август 2022 года ?
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Bazilic
Ответ DolJun
после барсы так и не смог реанимировать карьеру. удачи
Этот бред даже для тебя перебор
+2
-2
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