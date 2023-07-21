«Марсель» объявил о переходе Обамеянга из «Челси»
Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Марсель».
Французский клуб подтвердил переход 34-летнего нападающего.
«Марсель» не уточнил детали контракта. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение габонца будет действовать до 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» отпустит футболиста в «Марсель» бесплатно.
В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг забил один гол в 15 матчах АПЛ.
После всех мучений с Бильбао хоть какое то разнообразие есть
Марсель сейчас хороший вариант, там уже есть люди из Арсенала :). Не удивлюсь, если еще проявит себя и положит двадцатку за сезон... Удачи Пьеру!