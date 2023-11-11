«Локомотив» выиграл впервые за 5 матчей в РПЛ. Было 3 ничьих и поражение

«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ.

В матче 15-го тура московская команда на своем поле обыграла «Ахмат» (2:1).

В четырех предыдущих матчах чемпионата «Локомотив» сыграл вничью с « » (2:2), « » (0:0) и « » (1:1) и потерпел поражение от « » (0:1).

Последнюю победу в до сегодняшнего дня «Локомотив» одержал 30 сентября – над «Пари НН» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат».

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