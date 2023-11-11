«Локомотив» выиграл впервые за 5 матчей в РПЛ. Было 3 ничьих и поражение

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Урал Футбол

«Локомотив» прервал серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ.

В матче 15-го тура московская команда на своем поле обыграла «Ахмат» (2:1).

В четырех предыдущих матчах чемпионата «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), «Динамо» (0:0) и «Спартаком» (1:1) и потерпел поражение от «Ростова» (0:1).

Последнюю победу в РПЛ до сегодняшнего дня «Локомотив» одержал 30 сентября – над «Пари НН» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Зотов
Должны были побеждать. Играли хорошо, но в следующем матче легко можем и проиграть. Хотелось бы надеяться, что это задел на серию побед. Но с Локо такой уверенности нет. Да и вообще у нас нет команд, кроме первых двух, которые бы эту уверенность внушали
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Локо лучший!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goleodor
Хотя бы радует то, что не так как прошлой осенью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Егурнов
команда продолжает доказывать, что с характером проблем нет. Коллектив сложился. Молодцы! Ну а мастерство какое есть, такое есть. Сегодня вот два паса от Миранчука и Карпукаса очень порадовали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий