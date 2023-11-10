Карло Анчелотти: «Беллингем хорошо себя чувствует. Он сыграет с «Валенсией», если ничего не случится»
Карло Анчелотти рассказал о состоянии Джуда Беллингема.
Напомним, полузащитник «Реала» получил травму в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0) в прошлое воскресенье. Обследование выявило у Беллингема вывих плеча, однако повреждение оказалось незначительным.
«Беллингем» говорит, что хорошо себя чувствует. Он нормально тренировался сегодня и провел игру. Джуд доступен, и если за последние несколько часов не произойдет ничего необычного, думаю, он будет играть», – сказал тренер «Реала».
Напомним, «Реал» завтра сыграет с «Валенсией».
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🥲Итак куча травмированных