Карло Анчелотти: «Беллингем хорошо себя чувствует. Он сыграет с «Валенсией», если ничего не случится»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти рассказал о состоянии Джуда Беллингема.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0) в прошлое воскресенье. Обследование выявило у Беллингема вывих плеча, однако повреждение оказалось незначительным.

«Беллингем» говорит, что хорошо себя чувствует. Он нормально тренировался сегодня и провел игру. Джуд доступен, и если за последние несколько часов не произойдет ничего необычного, думаю, он будет играть», – сказал тренер «Реала».

Напомним, «Реал» завтра сыграет с «Валенсией».

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7 комментариев

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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Ожидаемо сдулся к ноябрю, теперь на поле кроме терпения ни на что не способен
Сдулся, это потому что в матче против Райо не смог забить?) Почему-то из-за аномального количества голов все опускают тот момент, что он прекрасен в течении самой игры. Он отрабатывает на многих участках поля, постоянно опускается помогать обороне, очень силен в прессинге, отличное виденье поля и не теряет позицию.
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ZA.RMA
Пускай не случается, пожалуйста.
🥲Итак куча травмированных
+2
-1
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Видел я как Гави его схавал, даже Лукомский у себя написал: «У белингема теперь новая позиция, в кармане Гави»
Ну так Гави играет за Барселону, а значит не последний человек в мире футбола. Он здорово опекал Джуда и у англичанина мало что получалось, но в том то и дело, что топ-игру даже при не самой лучшей его игре достаточно одного полумомента, чтобы перевернуть игру, что собственно и произошло. Плюс Камавинга и Модрич шикарно вышли и усилили команду, забрав мяч у Барселоны и взяли его под свой контроль. Ну и делать выводы по одному матчу, в котором он все равно стал героем встречи - дело неблагодарное.
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4kx272b7fw
Ответ corazón blanco
Ну так Гави играет за Барселону, а значит не последний человек в мире футбола. Он здорово опекал Джуда и у англичанина мало что получалось, но в том то и дело, что топ-игру даже при не самой лучшей его игре достаточно одного полумомента, чтобы перевернуть игру, что собственно и произошло. Плюс Камавинга и Модрич шикарно вышли и усилили команду, забрав мяч у Барселоны и взяли его под свой контроль. Ну и делать выводы по одному матчу, в котором он все равно стал героем встречи - дело неблагодарное.
Да не отвечайте ему, я пролистал его комментарии, он на всех ветках раз по 500 написал про карман Гави. Климов и Барсамания нервно курят рядом
+1
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GuruFutbola
Ответ 4kx272b7fw
Да не отвечайте ему, я пролистал его комментарии, он на всех ветках раз по 500 написал про карман Гави. Климов и Барсамания нервно курят рядом
Ты моя фанатка?) искать то долго пришлось
0
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