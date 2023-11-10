Карло Анчелотти: «Беллингем хорошо себя чувствует. Он сыграет с «Валенсией», если ничего не случится»

Карло Анчелотти рассказал о состоянии Джуда Беллингема.

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму в матче против «Райо Вальекано» (0:0) в прошлое воскресенье. Обследование выявило у вывих плеча, однако повреждение оказалось незначительным.

«Беллингем» говорит, что хорошо себя чувствует. Он нормально тренировался сегодня и провел игру. Джуд доступен, и если за последние несколько часов не произойдет ничего необычного, думаю, он будет играть», – сказал тренер «Реала».

Напомним, «Реал» завтра сыграет с «Валенсией».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?