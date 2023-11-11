«Урал» проиграл 4 матча подряд и не побеждает в 10 играх РПЛ. Дальше – «Краснодар»

«Урал» продлил серию неудачных результатов в Мир РПЛ.

Сегодня команда уступила «Крыльям Советов» в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:3). Это четвертое подряд поражение « » в чемпионате – ранее он проиграл «Сочи» (1:4), «Динамо» (1:2) и «Рубину» (0:1).

Клуб из Екатеринбурга не одержал ни одной победы в 10 последних матчах в рамках РПЛ – у него 7 поражений и 3 ничьих.

Следующий матч в рамках «Урал» проведет 26 ноября – против «Краснодара».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?