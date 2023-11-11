«Урал» проиграл 4 матча подряд и не побеждает в 10 играх РПЛ. Дальше – «Краснодар»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» продлил серию неудачных результатов в Мир РПЛ.

Сегодня команда Виктора Гончаренко уступила «Крыльям Советов» в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:3). Это четвертое подряд поражение «Урала» в чемпионате – ранее он проиграл «Сочи» (1:4), «Динамо» (1:2) и «Рубину» (0:1). 

Клуб из Екатеринбурга не одержал ни одной победы в 10 последних матчах в рамках РПЛ – у него 7 поражений и 3 ничьих.

Следующий матч в рамках РПЛ «Урал» проведет 26 ноября – против «Краснодара». 

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7 комментариев

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Kuznets 09
"подходы" Ганчаренко закончились...
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Давид Кочинян
Истерить не надо, нужно уйти на зимний перерыв и точечно усиливать команду. Верим в Михалыча! 🫱🏼‍🫲🏻
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ЦМОКИ-РШВСМ
Да ничего неожиданного не произошло.Сильный победил слабого тем более крылья не проигрывают дома. Увы опять Гончаренко придется строить очередную команду. Ее уже не было во втором круге прошлого сезона. Посмотрите кто на первые роли выходит: Ишков,Дмитриев,Егорычев Малькевич в отборе и борьбе был неплох. А где эти люди были в прошлом сезоне!? Иванову терпения а я уже писал Гончаренко и сам неожидал как быстро сдуются Каштанов, Бивеев, Юшин не впечатляют новички : Кики, Аюпов.. Отдать этот год на становление костяка из молодых, перспективных. Ну и в зимний трансферный период провести закупку перспективных игроков. Увы с половиной основы нужно прощаться а Каштанов, Юшин, Бивеев это игроки скамеечкой ротации. Команде нужен качественный нападающий. Терпения руководству и болельщикам Урала.
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shadow82
Увольнение не за горами?
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Кирилл Голивец
Типичный Гончаренко... прессинг-прессинг-прессинг, а потом идеи заканчиваются

Его Краснодар играл в самый прямолинейный футбол за историю клуба в РПЛ, а в ЦСКА были отрезки, когда прямо вайбы "конского футбола" Газзаева добразильской эпохи, проигравшего Вардару.

Тренер по нашим меркам неплохой, но негибкий. И к более творческим игрокам и потенциально структурно атакующим командам противопоказан.
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Сергей Жарковский
Ужасная история с Юрием Газинским, вернулся после полугодового отсутствия из-за травмы и несдержанность, результат - красная карточка.
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RokeSantaCruz
А начинали то как хорошо
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