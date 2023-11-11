«Факел» показал поле на стадионе перед матчем с ЦСКА: «При подготовке во время выпадения осадков применялось новое противоливневое покрытие»

«Факел» рассказал, как готовится поле перед матчем с ЦСКА.

«Вот как выглядит поле Центрального стадиона профсоюзов прямо сейчас.

При подготовке поля к матчу «Факел» – ЦСКА во время выпадения осадков применялось новое противоливневое покрытие.

Сегодня (пост был написан в пятницу – Sports.ru) специалисты проведут кошение травы, прикатку поля, а также нанесут разметку технических зон. Завтра они сделают еще одну прикатку по ширине поля и нанесут два слоя разметки.

Спасибо команде наших агрономов за слаженную профессиональную работу!» – говорится в сообщении «Факела».

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