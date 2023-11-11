«Факел» показал поле на стадионе перед матчем с ЦСКА: «При подготовке во время выпадения осадков применялось новое противоливневое покрытие»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Футбол

«Факел» рассказал, как готовится поле перед матчем с ЦСКА.

«Вот как выглядит поле Центрального стадиона профсоюзов прямо сейчас.

При подготовке поля к матчу «Факел» – ЦСКА во время выпадения осадков применялось новое противоливневое покрытие.

Сегодня (пост был написан в пятницу – Sports.ru) специалисты проведут кошение травы, прикатку поля, а также нанесут разметку технических зон. Завтра они сделают еще одну прикатку по ширине поля и нанесут два слоя разметки.

Спасибо команде наших агрономов за слаженную профессиональную работу!» – говорится в сообщении «Факела».

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7 комментариев

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Дмитрий9779
Сразу видно кого уважают,а кого в не ставят.
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.ru
и нанесут два слоя разметки...
лучше три... если учесть что на ВАР будет Казарцев
+9
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Nik Yeremich
поле-чистый изумруд
пахнет так, что кони мрут
+6
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Dazdingo
Факел 40% - 60% ЦСКА
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bevooch
Ответ Дмитрий9779
Сразу видно кого уважают,а кого в не ставят.
Кто о чем, а сбг на спортсе только о своем любимом клубе и пишут.
+7
-7
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Дмитрий9779
Ответ bevooch
Кто о чем, а сбг на спортсе только о своем любимом клубе и пишут.
Обратная сторона популярности.😁,каждый год фантазии про чемпионство,а на выходе отставание 15-33 очка,берите пример с ЦСКА,те спокойно работают,не считают себя главнюками,нормальные ребята в большинстве своем.
Опять же,ты написал в новости о Кассьерре о своём любимом клубе?😂Здоровый хейт ещё ни кому не вредил.
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Аарон Рэмзи
Ответ Дмитрий9779
Сразу видно кого уважают,а кого в не ставят.
Полем, которое было на игре со Спартаком, они лишь показали, что сами свой клуб не уважают
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