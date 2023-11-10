«Бавария» за 3,4 млн евро купит 17-летнего австралийского вингера Иранкунду у «Аделаиды»

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед возможные трансферы Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» покупает 17-летнего австралийского вингера.

Мюнхенский клуб и «Аделаида Юнайтед» устно договорились о трансфере Нестори Иранкунды за 3 миллиона фунтов (3,4 млн евро).

Как сообщает Фабрицио Романо, Нестори должен присоединиться к «Баварии» в 2024-м.

За первую команду «Аделаиды» Иранкунда забил 9 голов в 39 матчах. Он уже вызывался в сборную Австралии, но еще не играл за нее.

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4 комментария

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ApXuMaHqPuT
Второй Дэвис, только правоногий
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Bayern Munich Mia San Mia
Уже полгода как об этом трансфере известно. Спортс. ру оперативный сайт
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NickFourteen
Может справа, может слева, может в центре. По функционалу чем-то Гнабри напоминает
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Артур Артур
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Уже полгода как об этом трансфере известно. Спортс. ру оперативный сайт
Они переводят с опозданием 😁
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