Мирча Луческу: «Зенит» построил конкурентоспособную команду в сложный для других клубов период. В Питере заслужили все, чего добились»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Мирча Луческу Футбол

Мирча Луческу высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

— Семак успел пять раз подряд стать чемпионом РПЛ!

— Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились.

То же самое касается и «Спартака» — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились.

Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»...

Но сейчас команда новая! И самое главное – она успешна. Браво! – сказал экс-тренер «Зенита».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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freeman123
Добро пожаловать на «Миротворец» мистер Луческу))
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Zenith forever
Ответ Гамарджоба Генацвале
Правильно сказал, у других клубов был сложный период, у Зенита такого не было.
Хотел сказать обидное про Зенит, а не получилось. Это действительно так, потому что Зенит все последние годы ведет последовательную политику развития клуба, а не как московские команды - сменим руководство, сменим президента, сменим тренера, сменим пол-состава, а вдруг получится хорошо. Не получилось, снова все сменим, и так много лет по кругу.
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Леонид Вилькин
Осталось чуток ждать,что в Зените все постареют,устанут чемпионить,Мостовой получит лицензию,соберет новую спартаковскую команду включая Коленьку Абаскаля и пацана из возможного продолжения династии Мелешиных-авось что и получится,а нам не привыкать ждать. Ленид Вилькин (он же Леонид,который привык к прошлой статусной кликухе ,которая потерялась....😅. )
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Макс Max
Кто о чем, а Плаческу даже спустя 6 лет о судьях :)
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