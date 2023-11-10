Мирча Луческу: «Зенит» построил конкурентоспособную команду в сложный для других клубов период. В Питере заслужили все, чего добились»

Мирча Луческу высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.

— Семак успел пять раз подряд стать чемпионом !

— Так потому что у них было больше потенциала! Например, у , когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились.

То же самое касается и « » — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.

Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились.

Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»...

Но сейчас команда новая! И самое главное – она успешна. Браво! – сказал экс-тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!