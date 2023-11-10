Мирча Луческу: «Зенит» построил конкурентоспособную команду в сложный для других клубов период. В Питере заслужили все, чего добились»
Мирча Луческу высказался о гегемонии «Зенита» в Мир РПЛ.
— Семак успел пять раз подряд стать чемпионом РПЛ!
— Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда. Им нужно было проводить смену поколений, с чем армейцы успешно справились.
То же самое касается и «Спартака» — красно-белых покинуло много важных игроков, которые помогли завоевать титул в 2017 году. Среди них Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш и другие.
Но именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились.
Помню, что в мое время у «Зенита» было много проблем, мы потеряли как минимум 11 очков только из-за судей! Вспомнить хотя бы матчи с «Краснодаром», «Амкаром»...
Но сейчас команда новая! И самое главное – она успешна. Браво! – сказал экс-тренер «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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