  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Атлетико» Ганцко про 0:4: «Арсенал» – одна из лучших в мире команд, но счет смотрится совсем уж плохо. Если бы я пробил чуть лучше, могло стать 1:1»
4

Защитник «Атлетико» Ганцко про 0:4: «Арсенал» – одна из лучших в мире команд, но счет смотрится совсем уж плохо. Если бы я пробил чуть лучше, могло стать 1:1»

Давид Ганцко оценил поражение «Атлетико» от «Арсенала» (0:4) в Лиге чемпионов.

«Очень тяжелая игра. Этого и следовало ожидать, ведь на сегодняшний день это наверняка одна из лучших в мире команд. Все у нас срабатывало в первом тайме – мы умело оборонялись, хотя у наших ворот и было создано несколько моментов.

Конкретно у меня было противостояние с Букайо [Сака], и это всегда настоящее испытание. Мы шли на равных, к перерыву счет был 0:0, у нас получалось защищаться от стандартных положений, а ведь в этом компоненте соперник сейчас сильнее всех на свете.

Во втором тайме соперник внезапно повел 1:0 при розыгрыше стандартного положения. После этого у меня был великолепный навес от Маркоса [Льоренте] и реально хороший удар головой. Если бы я пробил чуть лучше, счет мог стать 1:1. А тут – раз, и за пять минут уже 3:0. 

Это показывает силу соперника, то, насколько он хорош – нельзя ни на секунду выпадать из игры. Мы очень разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Счет 0:4 смотрится совсем уж плохо. Нам изнутри казалось, что игра идет, мы боремся за очки перед ее концовкой, но тут: бац, бац, бац, бац... В один момент игра закончена! Нужно было просто собраться и попытаться играть проще.

Мы проиграли «Ливерпулю» и «Арсеналу», которые на данный момент входят в число лучших в мире команд. Так что, конечно же, нам хотелось набрать очки в матчах с ними. Но впереди у нас на общем этапе есть еще пять игр», – сказал защитник «Атлетико».

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?3438 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoАрсенал
logoДавид Ганцко
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»
26сегодня, 03:18
«Атлетико» ни разу не обыгрывал клубы АПЛ в гостях в группе ЛЧ (2 ничьих, 4 поражения)
20сегодня, 01:25
Коке о 0:4 от «Арсенала»: «Атлетико» контролировал игру до 1-го гола. На выезде нам чего-то не хватает – везения или веры в то, что мы можем победить»
12вчера, 22:30
Главные новости
«Спортинг» опроверг интерес к Сафонову: «Информация не соответствует действительности»
618 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов мечтает о матче с «Реалом»: «Калмурза из «Кайрата» сыграл против них в Лиге чемпионов, так что все возможно. Не люблю тер Стегена, он за «Барсу» играет»
7сегодня, 06:20
Опрос соискателей в Рейтинге работодателей от HH в самом разгаре. Сделайте свой выбор – будем благодарны за поддержку!
сегодня, 06:00Опрос
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
24сегодня, 05:40
Хау о 3:0 с «Бенфикой» Моуринью: «Непростой матч «Ньюкасла» против тренера, добившегося всего. Давление на нас было серьезным, особенно после 1:2 от «Брайтона»
6сегодня, 04:39
Тренер «Кайрата» про 0:0 с «Пафосом»: «Ребята разочарованы. Был реальный шанс победить, провели два тайма в большинстве»
16сегодня, 04:22
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» примет «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
527сегодня, 04:10
6 голов от «Барсы» и 7 от «ПСЖ», недопуск российских лыжников, победы «Спартака» и ЦСКА, матч Ла Лиги в США отменен, «Бавария» продлила Компани, старт сезона НБА и другие новости
11сегодня, 04:10
Посол РФ в Эфиопии о товарищеском матче: «Достойная инициатива, которая нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах»
15сегодня, 03:33
Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!»
26сегодня, 03:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9 минут назад
«Челси» – «Аякс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
240 минут назад
«Ростов» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
2сегодня, 06:29
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого против «Сеула»
8сегодня, 05:57
«Бавария» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 05:50
«Рубин» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 05:20
«В «Динамо» наверняка сделают ставку на Кубок с учетом провала в чемпионате. Тренера сборной назначали не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов». Силкин о бело-голубых
4сегодня, 05:11
«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
5сегодня, 04:50
«Динамо» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5сегодня, 03:58
Ковач о 4:2 с «Копенгагеном»: «Недоволен первым таймом. В перерыве «Боруссия» кое-что поменяла и заслуженно победила»
сегодня, 03:48