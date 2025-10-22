Защитник «Атлетико» Ганцко про 0:4: «Арсенал» – одна из лучших в мире команд, но счет смотрится совсем уж плохо. Если бы я пробил чуть лучше, могло стать 1:1»

Давид Ганцко оценил поражение «Атлетико» от «Арсенала» (0:4) в Лиге чемпионов.

«Очень тяжелая игра. Этого и следовало ожидать, ведь на сегодняшний день это наверняка одна из лучших в мире команд. Все у нас срабатывало в первом тайме – мы умело оборонялись, хотя у наших ворот и было создано несколько моментов.

Конкретно у меня было противостояние с Букайо [Сака], и это всегда настоящее испытание. Мы шли на равных, к перерыву счет был 0:0, у нас получалось защищаться от стандартных положений, а ведь в этом компоненте соперник сейчас сильнее всех на свете.

Во втором тайме соперник внезапно повел 1:0 при розыгрыше стандартного положения. После этого у меня был великолепный навес от Маркоса [Льоренте] и реально хороший удар головой. Если бы я пробил чуть лучше, счет мог стать 1:1. А тут – раз, и за пять минут уже 3:0.

Это показывает силу соперника, то, насколько он хорош – нельзя ни на секунду выпадать из игры. Мы очень разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Счет 0:4 смотрится совсем уж плохо. Нам изнутри казалось, что игра идет, мы боремся за очки перед ее концовкой, но тут: бац, бац, бац, бац... В один момент игра закончена! Нужно было просто собраться и попытаться играть проще.

Мы проиграли «Ливерпулю» и «Арсеналу», которые на данный момент входят в число лучших в мире команд. Так что, конечно же, нам хотелось набрать очки в матчах с ними. Но впереди у нас на общем этапе есть еще пять игр», – сказал защитник «Атлетико».