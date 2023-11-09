Тренер «Зенита» Оливейра: «Вендел играл бы в «Реале», если бы голова была занята только футболом. У него есть все, что нужно современному игроку»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался об игре Вендела.

– Поговорим о . Как получается, что футболист полностью пропустил не только предсезонную подготовку, но и старт чемпионата, однако сходу начал приносить результат, забивать. Он сейчас входит в топ-3 лучших игроков лиги. В чем феномен?

– Вендел – это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и физические данные. Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем – это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый.

Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером – бегал, работал с мячом. Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним.

На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне игроков, проведших сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали.

Я считаю, что Вендел по таланту один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду.

– После возвращения Вендела вы общались с ним на эту тему? Да, сейчас у него в семье были проблемы, но он же уже не один раз опаздывал на сборы. Почему так происходит?

– Это уже культура и воспитание. Мы знаем, что Вендела всегда окружает много друзей. Может быть, друзья немножко ему мешают. Когда он проводит отпуск в Бразилии, все слишком хорошо, поэтому он и постоянно затягивает.

Конечно, мы разговаривали с Венделом на эту тему. К его игровым качествам у нас никаких претензий нет. К самоотдаче тоже: когда он приезжает сюда, он никогда не демонстрирует какого-либо недовольства. Наоборот, мы видим, что на каждой тренировке он кайфует, выполняет все упражнения на максимуме.

– Но это же прецедент. Он таким поведением показывает остальным игрокам плохой пример: что можно пропускать сборы, можно форсировать свой трансфер, имея контракт с « ». Так же нельзя.

– Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

– Вы допускаете, что зимой ситуация повторится?

– Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется – на эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена, – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!