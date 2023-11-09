Кордоба признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» в 6-й раз подряд. Форвард забил 3 гола в 4 матчах октября

Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре.

Нападающий «быков» победил в голосовании болельщиков, набрав 36,25% голосов. Второе место занял защитник (12,83%), третье – полузащитник (11,56%).

В октябре провел 4 матча в составе « » и забил 3 гола. Колумбиец был признан лучшим игроком месяца в шестой раз подряд.

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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