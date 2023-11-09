Кордоба признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре» в 6-й раз подряд. Форвард забил 3 гола в 4 матчах октября

Теги премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Хуниор Алонсо Александр Черников Футбол

Джон Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре.

Нападающий «быков» победил в голосовании болельщиков, набрав 36,25% голосов. Второе место занял защитник Хуниор Алонсо (12,83%), третье – полузащитник Александр Черников (11,56%). 

В октябре Кордоба провел 4 матча в составе «Краснодара» и забил 3 гола. Колумбиец был признан лучшим игроком месяца в шестой раз подряд. 

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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