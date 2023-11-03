Тотти о Моуринью: «Номер один, жаль, что он никогда не был моим тренером»

Теги Рома Франческо Тотти Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Франческо Тотти считает Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.

«Мне бы хотелось вернуться [в «Рому»] в определенной роли. И я бы хотел [поработать] с Моуринью – он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он никогда не был моим тренером. В «Роме» знают, что я буду рад протянуть руку помощи, если понадобится.

Я скучаю по всему. По сборам, по раздевалке, по футболке, массажному кабинету... Я жил этим. Бар и кафе вместе с товарищами, поездка на автобусе от Тригории до стадиона. Я скучаю по рутине, которая определяла мою жизнь десятилетиями», – сказал экс-форвард «Ромы».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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5 комментариев

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JENNINGS
Прямо сейчас конечно же нет, но на пике, да и в целом на дистанции - определенно один из величайших в истории!
Его «Реал Мадрид» образца 2011/12 - возможно, лучшая команда, которую я когда либо видел. Это был ураган, тайфун, выносили всех! Касильяс, Рамос, Пепе, Марсело, Алонсо, Хедира, Озил, Роналду, Ди Мария, Игуаин, Бензема. Песня, а не состав!
Жаль, что не выиграли ЛЧ тогда. Самое болезненное поражение в моей жизни (наряду с Марибором-2009), кадры той серии пенальти не могу просматривать до сих пор. Лучшая команда мира того сезона, но…
Всё равно Особенный!🤍
+14
-3
+11
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Ilya_1994
Ответ JENNINGS
Прямо сейчас конечно же нет, но на пике, да и в целом на дистанции - определенно один из величайших в истории! Его «Реал Мадрид» образца 2011/12 - возможно, лучшая команда, которую я когда либо видел. Это был ураган, тайфун, выносили всех! Касильяс, Рамос, Пепе, Марсело, Алонсо, Хедира, Озил, Роналду, Ди Мария, Игуаин, Бензема. Песня, а не состав! Жаль, что не выиграли ЛЧ тогда. Самое болезненное поражение в моей жизни (наряду с Марибором-2009), кадры той серии пенальти не могу просматривать до сих пор. Лучшая команда мира того сезона, но… Всё равно Особенный!🤍
А для меня навсегда в сердце Челси в его первый приход, с их двумя чемпионствами
+3
0
+3
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Yury Fedoseev
Ответ JENNINGS
Прямо сейчас конечно же нет, но на пике, да и в целом на дистанции - определенно один из величайших в истории! Его «Реал Мадрид» образца 2011/12 - возможно, лучшая команда, которую я когда либо видел. Это был ураган, тайфун, выносили всех! Касильяс, Рамос, Пепе, Марсело, Алонсо, Хедира, Озил, Роналду, Ди Мария, Игуаин, Бензема. Песня, а не состав! Жаль, что не выиграли ЛЧ тогда. Самое болезненное поражение в моей жизни (наряду с Марибором-2009), кадры той серии пенальти не могу просматривать до сих пор. Лучшая команда мира того сезона, но… Всё равно Особенный!🤍
Да , Моур тогда нашёл ключи к великолепной Барсе, да и вообще привил игрокам правильную психологию. Но все же его Интер вне конкуренции
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slatar99
Ответ Buzya
Если бы он был твоим тренером - ты бы карьеру в Роме закончил за год-два его пребывания в клубе) Радуйся, что он не был твоим тренером
Спасибо за столь емкий анализ потенциального развития карьеры Тотти))
Поставил вам отрицательный плюс!
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