Тотти о Моуринью: «Номер один, жаль, что он никогда не был моим тренером»
Франческо Тотти считает Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.
«Мне бы хотелось вернуться [в «Рому»] в определенной роли. И я бы хотел [поработать] с Моуринью – он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он никогда не был моим тренером. В «Роме» знают, что я буду рад протянуть руку помощи, если понадобится.
Я скучаю по всему. По сборам, по раздевалке, по футболке, массажному кабинету... Я жил этим. Бар и кафе вместе с товарищами, поездка на автобусе от Тригории до стадиона. Я скучаю по рутине, которая определяла мою жизнь десятилетиями», – сказал экс-форвард «Ромы».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Его «Реал Мадрид» образца 2011/12 - возможно, лучшая команда, которую я когда либо видел. Это был ураган, тайфун, выносили всех! Касильяс, Рамос, Пепе, Марсело, Алонсо, Хедира, Озил, Роналду, Ди Мария, Игуаин, Бензема. Песня, а не состав!
Жаль, что не выиграли ЛЧ тогда. Самое болезненное поражение в моей жизни (наряду с Марибором-2009), кадры той серии пенальти не могу просматривать до сих пор. Лучшая команда мира того сезона, но…
Всё равно Особенный!🤍
Поставил вам отрицательный плюс!