Тотти о Моуринью: «Номер один, жаль, что он никогда не был моим тренером»

Франческо Тотти считает Жозе Моуринью лучшим тренером в мире.

«Мне бы хотелось вернуться [в «Рому»] в определенной роли. И я бы хотел [поработать] с – он номер один, я его очень уважаю. Мне жаль, что он никогда не был моим тренером. В «Роме» знают, что я буду рад протянуть руку помощи, если понадобится.

Я скучаю по всему. По сборам, по раздевалке, по футболке, массажному кабинету... Я жил этим. Бар и кафе вместе с товарищами, поездка на автобусе от Тригории до стадиона. Я скучаю по рутине, которая определяла мою жизнь десятилетиями», – сказал экс-форвард «Ромы».

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