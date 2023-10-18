Канчельскис о месте в топ-100 игроков в истории АПЛ: «Не удивило – я хороший футболист. Там много наших ребят играло – возьмите хотя бы Аршавина»
Андрей Канчельскис не удивлен включением в топ-100 игроков в истории АПЛ.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной России занял 99-е место в рейтинге FourFourTwo. Он единственный россиянин, попавший в список.
– Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции.
– Вы лучший из всех россиян, игравших в АПЛ?
– Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь.
У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина, – сказал Канчельскис.
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