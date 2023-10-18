Канчельскис о месте в топ-100 игроков в истории АПЛ: «Не удивило – я хороший футболист. Там много наших ребят играло – возьмите хотя бы Аршавина»

Теги Андрей Аршавин Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия рейтинги Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис не удивлен включением в топ-100 игроков в истории АПЛ.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной России занял 99-е место в рейтинге FourFourTwo. Он единственный россиянин, попавший в список.

– Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции.

– Вы лучший из всех россиян, игравших в АПЛ?

– Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь.

У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина, – сказал Канчельскис.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
У Аршавина один-полтора сезона более менее и всё, стабильность признак класса 👍так что Канчельскис бесспорно лучший игрок в АПЛ из россиян,но на спортсе глоры будут все равно спорить и доказывать что Аршавин лучше,ведь кто это такие который составляли рейтинг
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сандалов
Ну почему то многие забыли Харина.Играл в основе Челси несколько лет ,кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Лиги, Кубок Англии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий