Канчельскис о месте в топ-100 игроков в истории АПЛ: «Не удивило – я хороший футболист. Там много наших ребят играло – возьмите хотя бы Аршавина»

Андрей Канчельскис не удивлен включением в топ-100 игроков в истории АПЛ.

Бывший полузащитник « », « » и сборной России занял 99-е место в рейтинге FourFourTwo. Он единственный россиянин, попавший в список.

– Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило – я хороший футболист. Только положительные эмоции.

– Вы лучший из всех россиян, игравших в АПЛ?

– Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь.

У нас много хороших ребят играли в . Возьмите хотя бы , – сказал .

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