Погребняк о чемпионской гонке: «Здорово, что в РПЛ реально назрела интрига. Было бы хуже, если бы «Зенит» оторвался в 6-й раз подряд от преследователей»

Теги Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Все, в РПЛ решилось — отставание от «Краснодара» сократилось, «Зенит» – чемпион?

— Подождем 11-го числа. «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул. «Спартак» они обыграли на выезде на Кубок, почему не смогут отобрать очки у «Зенита»? Это же здорово, что в чемпионате реально назрела интрига. Появилась конкуренция.

Хоть московских команд нет, но для интриги было бы куда хуже, если бы «Зенит» оторвался в 6-й раз подряд от преследователей.

— О чем говорит то, что даже без Малкома и Кузяева Питер все равно в топе?

— Креативные игроки ушли – это одна из причин, почему «Зенит» недобрал очков. Но Питер все равно набирает обороты, – сказал экс-форвард «Зенита».

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3 комментария

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Виктор
Кому было бы хуже, Зениту? Точно нет.
+4
0
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Зелёный гопник
Главная интрига на каком месте закончит Спартак, на 8-ом или на 11-ом😀
+2
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Сергей Жарковский
Интрига должна сохраняться, тем интереснее борьба и московские клубы вряд-ли откажутся от лидерской гонки, все без исключения!
0
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