Погребняк о чемпионской гонке: «Здорово, что в РПЛ реально назрела интрига. Было бы хуже, если бы «Зенит» оторвался в 6-й раз подряд от преследователей»

Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— Все, в решилось — отставание от « » сократилось, « » – чемпион?

— Подождем 11-го числа. «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул. «Спартак» они обыграли на выезде на Кубок, почему не смогут отобрать очки у «Зенита»? Это же здорово, что в чемпионате реально назрела интрига. Появилась конкуренция.

Хоть московских команд нет, но для интриги было бы куда хуже, если бы «Зенит» оторвался в 6-й раз подряд от преследователей.

— О чем говорит то, что даже без Малкома и Кузяева Питер все равно в топе?

— Креативные игроки ушли – это одна из причин, почему «Зенит» недобрал очков. Но Питер все равно набирает обороты, – сказал экс-форвард «Зенита».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!