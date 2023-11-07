Валерий Кечинов: «Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то все станет понятно — питерцы наберут ход, их уже никто не остановит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Валерий Кечинов Краснодар Футбол

Валерий Кечинов высказался в преддверии матча «Зенита» с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября.

«Мне очень интересно увидеть, готов ли «Краснодар» на самом деле к чемпионской гонке. Матч с «Зенитом» покажет, куда «Краснодар» будет двигаться. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то все станет понятно — питерцы наберут тот ход, который уже никто не остановит.

Если будет ничья или победа «Краснодара», то можно уже всерьез рассматривать их как претендента на золотые медали. Не думаю, что это первая серьезная проверка для «Краснодара». Им тяжело уже давно, потому что они продолжительное время на первом месте. Нужно постоянно доказывать, что они по делу наверху», — сказал экс-игрок «Спартака».

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7 комментариев

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Зелёный гопник
Зенит обыграет Краснодар!
Счёт 3-1 💪🏻
+7
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t1to
«Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то все станет понятно…»
Прямо таки всё? Завершится только лишь первый круг, останется еще 15 матчей, в которых может произойти все что угодно. А этот матч прояснит только готов ли Краснодар играть с Зенитом на равных.
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Аристарх Кочубей
Краснодар победит, 1:2
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FNT
Да даже если ничья будет, то скорее всего Краснодар отстанет в итоге. Заметно уже, что он сдувается, дикий перебор по ожидаемым очкам начинает падать. Понятно, что они могут встрепенуться, еще ничего не решено, но самый вероятный вариант - постепенное затухание.
+2
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Артем Гладских
согласен с ним.
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prus_3
Натужная игра с Крыльями уже многое показала. Сафонов в концовке просто не знал уже, куда засунуть этот мяч до конца матча... А еще половина чемпионата впереди.
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Кирилл.С-Пб
Будет как всегда. Карета превратится в тыкву...
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