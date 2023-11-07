Валерий Кечинов: «Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то все станет понятно — питерцы наберут ход, их уже никто не остановит»
Валерий Кечинов высказался в преддверии матча «Зенита» с «Краснодаром».
Игра 15-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября.
«Мне очень интересно увидеть, готов ли «Краснодар» на самом деле к чемпионской гонке. Матч с «Зенитом» покажет, куда «Краснодар» будет двигаться. Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то все станет понятно — питерцы наберут тот ход, который уже никто не остановит.
Если будет ничья или победа «Краснодара», то можно уже всерьез рассматривать их как претендента на золотые медали. Не думаю, что это первая серьезная проверка для «Краснодара». Им тяжело уже давно, потому что они продолжительное время на первом месте. Нужно постоянно доказывать, что они по делу наверху», — сказал экс-игрок «Спартака».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Счёт 3-1 💪🏻
Прямо таки всё? Завершится только лишь первый круг, останется еще 15 матчей, в которых может произойти все что угодно. А этот матч прояснит только готов ли Краснодар играть с Зенитом на равных.