Валерий Газзаев: «Если «Краснодар» победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Валерий Газзаев высказался в преддверии матча «Зенита» с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир РПЛ пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Я не вижу очевидных слабых мест у этого «Зенита». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре.

Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

Я не считаю, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны — 50 на 50. «Краснодар» не уступает питерцам по составу. Да, у Семака есть Вендел, Клаудиньо, Барриос. У Ивича — Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков, которые уже брали титул, и не один. Но у «Краснодара» есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть! В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

5 комментариев

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selso99
Ничего в этом матче не решается, даже если Краснодар выиграет станет +5, что маловероятно, всё равно всё будет решаться весной, когда у Краснодара начнут трястись коленки, начнут терять очки на ровном месте
+4
0
+4
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Михаил1970
Спартак был чемпионом после трёх туров, а Краснодар станет после 1-го круга, если победит или сыграет вничью)
+1
0
+1
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rigobersong
https://youtu.be/4MGrci6Mz2c?si=3cElvDeHcmwFmdpj
0
0
0
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