Валерий Газзаев: «Если «Краснодар» победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит»

Валерий Газзаев высказался в преддверии матча «Зенита» с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Я не вижу очевидных слабых мест у этого « ». Да, уехал Малком. Семаку потребовалось какое-то время, чтобы внести изменения в тактику, в игру. Сейчас все стабилизировалось, хотя главный матч осени, да и, возможно, всего чемпионата нас ждет уже в ближайшем туре.

Вот там мы и проверим амбиции и нацеленность «Краснодара» на чемпионство на фоне «Зенита». Если команда Владимира Ивича победит в Питере, то станет чемпионом, своего уже не упустит.

Я не считаю, что на бумаге «Зенит» явный фаворит. Нет, силы примерно равны — 50 на 50. «Краснодар» не уступает питерцам по составу. Да, у Семака есть Вендел, Клаудиньо, Барриос. У Ивича — Кордоба, которого я сейчас считаю сильнейшим нападающим в нашей лиге, Сперцян, Черников, Кривцов.

На стороне «Зенита», конечно, победный менталитет. Большой опыт игроков, которые уже брали титул, и не один. Но у « » есть запредельное желание наконец-то что-то выиграть! В этом сезоне команда отошла от своего стиля и играет исключительно на результат, довольно прагматично. И я это поддерживаю», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!