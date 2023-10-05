«Локомотив» зимой возобновит переговоры по Вере. «Оренбург» заблокировал переход аргентинца в июне («Матч ТВ»)
«Локомотив» зимой вновь попытается подписать хавбека «Оренбурга» Лукаса Веру.
Сообщалось, что «Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив» в июне.
По информации «Матч ТВ», «Локомотив» зимой возобновит переговоры с «Оренбургом» по трансферу аргентинского полузащитника.
Вера станет одной из главнх целей московского клуба в предстоящее трансферное окно – его рассматривают как универсального игрока центра поля, способного сыграть как в роли атакующего полузащитника, так и в опорной зоне.
Контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» истекает летом 2024 года. В 9 матчах Мир РПЛ сезона-2023/24 26-летний полузащитник отметился голом и двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
«Локомотив» зимой возобновит разговоры о Вере