«Локомотив» зимой возобновит переговоры по Вере. «Оренбург» заблокировал переход аргентинца в июне («Матч ТВ»)

«Локомотив» зимой вновь попытается подписать хавбека «Оренбурга» Лукаса Веру.

Сообщалось, что «Оренбург» заблокировал трансфер Веры в « » в июне.

По информации « », «Локомотив» зимой возобновит переговоры с « » по трансферу аргентинского полузащитника.

Вера станет одной из главнх целей московского клуба в предстоящее трансферное окно – его рассматривают как универсального игрока центра поля, способного сыграть как в роли атакующего полузащитника, так и в опорной зоне.

Контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» истекает летом 2024 года. В 9 матчах Мир сезона-2023/24 26-летний полузащитник отметился голом и двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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