«Локомотив» зимой возобновит переговоры по Вере. «Оренбург» заблокировал переход аргентинца в июне («Матч ТВ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Матч ТВ Лукас Вера I Футбол

«Локомотив» зимой вновь попытается подписать хавбека «Оренбурга» Лукаса Веру.

Сообщалось, что «Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив» в июне.

По информации «Матч ТВ», «Локомотив» зимой возобновит переговоры с «Оренбургом» по трансферу аргентинского полузащитника.

Вера станет одной из главнх целей московского клуба в предстоящее трансферное окно – его рассматривают как универсального игрока центра поля, способного сыграть как в роли атакующего полузащитника, так и в опорной зоне.

Контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» истекает летом 2024 года.  В 9 матчах Мир РПЛ сезона-2023/24 26-летний полузащитник отметился голом и двумя ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Переговоры по Вере - с Ватиканом?
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melowchi
Спорц, где хватка?

«Локомотив» зимой возобновит разговоры о Вере
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error505
Можно и по другим из Оренбурга попереговариваться
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Pchelyakov
А у нас разве в центре поля проблемы имеются? Там стабильно Баринов и Карпукас. Или он на конкуренцию Глушенкову, Миранчуку, Жемалетдинову и Сарвели?
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Cearvm
Без Веры никуда!
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с учётом возможного подписания этого игрока и Салтыкова из КС, то вполне годное усиление будет...
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mars
Салют, Вера!
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He11raizer
Главное, чтобы клуб заработал на этом, а не как обычно.
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