Хавбек «Сосьедада» Барренечеа о выходе в плей-офф ЛЧ: «Надеюсь, сможем продолжать в том же духе. Участие в таких матчах делает нас известными»

Теги Бенфика Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА Андер Барренечеа Футбол

Андер Барренечеа оценил выход «Сосьедада» в плей-офф Лиги чемпионов.

Хавбек басков высказался после матча с «Бенфикой» (3:1).

«Лига чемпионов – лучший турнир. Все команды хотят играть в нем. Участие в таких матчах делает нас известными. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе, потому что это было невероятно», – сказал Барренечеа.

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1 комментарий

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rigobersong
Ла Лига слабая🐓
Ла Лига нищая🐓
АПЛ сильнейшая в мире🐓
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