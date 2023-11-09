Хавбек «Сосьедада» Барренечеа о выходе в плей-офф ЛЧ: «Надеюсь, сможем продолжать в том же духе. Участие в таких матчах делает нас известными»
Андер Барренечеа оценил выход «Сосьедада» в плей-офф Лиги чемпионов.
Хавбек басков высказался после матча с «Бенфикой» (3:1).
«Лига чемпионов – лучший турнир. Все команды хотят играть в нем. Участие в таких матчах делает нас известными. Надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе, потому что это было невероятно», – сказал Барренечеа.
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